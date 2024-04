جوجل تقيل 28 موظفًا احتجوا على علاقات الشركة مع إسرائيل

قام 28 موظفاً من جوجل بالمشاركة في إضراب احتجاجي استمر 10 ساعات، حيث عبروا عن احتجاجهم على الروابط التجارية للشركة مع إسرائيل - كما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" البارحة (الخميس).

الموظنفون احتجوا في موقعين مختلفين: مكاتب الشركة في نيويورك والمكاتب في سانيفيل، كاليفورنيا.

خلال الاحتجاجات في كاليفورنيا يوم الثلاثاء الماضي ، اقتحم موظفون يرتدون كوفيات ملونة مكتب مدير كبير في الشركة، رفضوا الخروج من المكتب - وتم تسريحهم بعد "تحقيق داخلي"، بحسب كريس راكوب، نائب رئيس Google لشؤون الأمن.

أعلن قسم الأمن العام في شرطة سانيفيل أن الاحتجاج في كاليفورنيا شمل حوالي 80 مشاركًا، وأن خمسة محتجين اعتقلوا في الموقع بسبب "تجاوز الحد الجنائي".

في نيويورك، تمكن المتظاهرون من السيطرة على الطابق العاشر في مكاتب جوجل في منطقة تشيلسي في مانهاتن. قال متحدث باسم شرطة نيويورك إن حوالي 50 شخصاً شاركوا في الاحتجاج يوم الثلاثاء، وأكد أن "تم اعتقال أربعة أشخاص بسبب تجاوز الحدود داخل مبنى جوجل".

وكتب راكوب في بيانه "سيطروا على مكاتب، أفسدوا الممتلكات وضايقوا جسديًا عمل موظفي جوجل الآخرين" وأضاف. "تصرفاتهم كانت غير مقبولة، متطرفة وجعلت زملائهم في العمل يشعرون بالتهديد".

وأضاف راكوب "لا مكان لسلوك مثل هذا في مكان عملنا، ونحن لن نتحمله" وتابع "إنها تنتهك بوضوح العديد من سياساتنا، مثل تلك التي يجب على جميع العاملين الالتزام بها - بما في ذلك قواعد سلوكنا وسياساتنا بشأن التحرش، التمييز والانتقام".

