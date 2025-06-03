إسرائيل تفاجئ وتصدم العالم بنسبة عدد المدخنين عموما ومعطيات المجتمع العربي على وجه الخصوص

يكشف تقرير وزير الصحة الإسرائيلي حول التدخين لعام 2024، الصادر اليوم (الثلاثاء)، أن واحدًا من كل خمسة بالغين إسرائيليين يدخن، وأن التعرض للتدخين في المجتمع العربي ضعف التعرض في المجتمع اليهودي. ومن الإحصائيات المقلقة الأخرى التي ظهرت، معدل المدخنين في إسرائيل، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي. كما وُجد أن السجائر الإلكترونية هي المنتج الأكثر استخدامًا بين الشباب.

كما ذُكر سابقًا، وُجد أن واحدًا من كل خمسة بالغين في إسرائيل يُدخّن، ويُعتبر هذا المعدل أعلى بنحو 30% من المتوسط العالمي. في الوقت نفسه، معدل الإقلاع عن التدخين في إسرائيل أقل بنسبة 50% عن متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. قُدّم التقرير إلى الكنيست وفقًا لقانون الإبلاغ الإلزامي عن الأضرار الصحية الناجمة عن تدخين منتجات التبغ، ويعرض الوضع الراهن لوباء التدخين في إسرائيل. ويهدف إلى وضع ظاهرة التدخين على جدول الأعمال العام، والتأكيد على ضرورة مكافحتها وأضرارها.

كما استعرض بالتفصيل الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لمكافحة التدخين. فعلى سبيل المثال، سعيًا للقضاء على هذه الظاهرة، عملت الوزارة على إصدار لوائح لوضع تحذيرات صحية مصورة على منتجات التدخين، والتي تمت الموافقة عليها مؤخرًا. ويهدف وضع هذه التحذيرات الصحية المصورة على منتجات التدخين، والتي ستُضاف إلى التحذيرات الشفهية الموجودة على علب منتجات التدخين، إلى توضيح أضرار التدخين نفسه، بالإضافة إلى الأضرار الناتجة عن التعرض له. وستُطبق هذه اللوائح على مجموعة متنوعة من منتجات التدخين، بما في ذلك السجائر والسجائر الإلكترونية والشيشة والتبغ المخصص للمضغ والامتصاص. وفي الوقت نفسه، تعمل الوزارة على الترويج لحظر بيع أجهزة التبخير الإلكترونية التي تُستخدم لمرة واحدة، وحظر بيع السجائر الإلكترونية المنكهة.

يشير مسح KAP الذي أجراه قسم التثقيف الصحي وتعزيز الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض (مالفام)، والذي أُجري بعد بدء الحرب، إلى أن معدل التدخين بين البالغين في إسرائيل يبلغ 20.5%، وهو معدل مماثل لمعدله في العقد الماضي. ولا يزال معدل التدخين بين الرجال العرب مرتفعًا جدًا عند 40.3%. وأفاد حوالي ربع غير المدخنين الذين شملهم المسح بأنهم يتعرضون للتدخين القسري. وتبلغ معدلات التعرض ضعفي معدلاتها بين السكان العرب تقريبًا عن المجتمع اليهودي.

أظهر مسح معمق أجرته وزارة الصحة مع المراهقين حول استخدام منتجات التدخين أن السجائر الإلكترونية هي أول منتج يجربه حوالي 53% من جميع الذين جربوها. كما وُجد أن معدلات عالية جدًا من المراهقين يستخدمون منتجات التدخين ذات النكهات المضافة: 88% للشيشة، و82% للسجائر الإلكترونية، و45% للسجائر العادية والتبغ الملفوف.

الاستطلاع الأول من نوعه، أجري بين الشباب في المجتمع الحريديم، حيث توجد معدلات عالية من تجربة منتجات التدخين: 54% في المدارس الثانوية الدينية الحريديم و80% في المدارس الثانوية للشباب الحريديم الذين تركوا الدراسة (من سن 12 إلى 17 عامًا).

تشير تقرير بيانات التدخين لعام 2024 إلى أن 82 مؤسسة ومجلساً محلي وإقليمي أبلغوا خلال العام الماضي عن النشاطات ضمن القانون لمنع التدخين في الأماكن العامة. ومع ذلك، أكثر من 65٪ من الهيئات المحلية لا تقدم تقارير إلى وزارة الصحة, كما هو مطلوب بموجب القانون، كما أن هناك العديد من السلطات التي تقدم التقارير لا تطبق القانون لمنع التدخين في الأماكن العامة.