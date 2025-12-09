مهندسو البيئة: القواقع البحرية التي تخبرنا عن حالة البحر

إذا رأيتم في البحر أصدافًا، هناك احتمال أن تكون هذه بيوت لأقدم الحلزونات في العالم – الصلحيات، التي تُعتبر "مهندسي بيئة" وقادرة على امتصاص مواد سامة من البيئة إلى أجسامها. مبادرة جديدة لجمعية حماية الطبيعة والمعهد لأبحاث البحار والبحيرات تدعوكم إلى الإبلاغ عن مشاهدات لهذه الحلزونات عن طريق تطبيق SeaWatch، بهدف توسيع المعرفة العلمية حول انتشارها وفهم التأثير المحتمل لنوع دخيل من البحر الأحمر على النوع المحلي.

في الجمعية لحماية الطبيعة يقولون إن الحلزونات البحرية تعيش ملتصقة بالصخور في مناطق المد والجزر، وفي البحر الأبيض المتوسط في إسرائيل ينتشر النوع المحلي Patella caerulea، الذي يعتبر قيمة طبيعية محمية، إلى جانب النوع الغازي Cellana rota الذي وصل من البحر الأحمر. رغم أن النوع الغازي موجود هنا منذ حوالي 60 سنة، إلا أنه معروف القليل جداً عن تأثيره على النظام البيئي الساحلي.

بار شترنباخ، منسق SeaWatch والمشاريع البحرية في الجمعية لحماية الطبيعة، يروي عن طريقة البقاء الخاصة للصلحيات: "الصلحيات تنتمي إلى شعبة الرخويات ومعظم جسدها طري نسبياً، وهي مزودة بعضو استثنائي يُسمى 'المِشَنَّة'، وهو أشبه بلسان عليه أسنان دقيقة معززة بأقوى مادة بيولوجية معروفة للإنسان - ألياف حديدية دقيقة، ما يمنحها صلابة مدهشة تمكنها من خدش حتى الصخور، ويستعمل الصراديات هذا العضو بالأساس من أجل الأكل".

عن بيئة معيشتها يقول سترنباخ: "بما أنها مخلوقات تعيش في منطقة المد والجزر، منطقة تنكشف وتجف كل عدة ساعات، اضطرت البلحيات إلى إيجاد وسيلة للبقاء حتى عندما تتراجع أمواج البحر. فهي تلتصق بالصخرة بقوة هائلة، وبهذا تمنع فقدان الماء من أجسامها وتحافظ عليها من الجفاف. مع الوقت، تتآكل الصخرة تحتها بدقة على شكل الصَدَفة وتكوّن لها 'محفورة منزلية'، مثل تجويف مُخصص تعيش فيه طوال حياتها، وكذلك يحميها من المفترسين".

للصلحيات دور مهم أيضًا في الرصد البيئي – فهي تمتص إلى أجسامها مواد سامة من البيئة مثل الكادميوم والمنغنيز، ولذلك تعتبر مؤشرًا بيولوجيًا فعالًا لتلوث البحر. هذه الخاصية، إلى جانب انتشارها الواسع وسهولة جمع عيناتها، تجعلها أداة مهمة في المراقبة البيئية وفي البحث البحري التطبيقي.

كيف يمكنكم المساعدة في البحث عن السلاحف؟

وفقًا لباتيا وولف، باحثة بحرية في جامعة حيفا، ستخضع مجموعة مختارة من المراسلين لتدريب مخصص وستحصل على أدوات مهنية للرصد المتقدم، وستقوم بتوثيق منهجي في مناطق مختارة على امتداد الشريط الساحلي، وذلك كجزء من الجهود لفهم الديناميكا بين نوعي السلاحف وصحة البيئة الساحلية.

وولف تشرح: "من خلال ملاحظات من الجمهور يمكننا الحصول على صورة حديثة وأوسع عن انتشار نوعي نجم البحر - النوع المحلي والنوع القادم من البحر الأحمر - وتعميق فهمنا لأنماط الرعي والانتشار لكل منهما على طول الساحل الصخري. التوثيق سيساعد في التعرف على الاتجاهات البيئية والتأثيرات المحتملة للغزوات البيولوجية."

تطبيق SeaWatch التابع لجمعية حماية الطبيعة يهدف إلى تحسين تنفيذ القانون ومنع الأضرار في البحر الأبيض المتوسط وخليج إيلات، من خلال زيادة وعي الجمهور ونقل الشكاوى في الوقت الحقيقي إلى جهات الإنفاذ. حتى الآن، أكثر من 22 ألف متطوع قاموا بتحميل التطبيق وتم استقبال حوالي 6,300 بلاغ من خلاله. يمكن في التطبيق الإبلاغ عن أضرار مثل الصيد غير القانوني، حيوان مصاب، تلوث، نفايات، القيادة على الشاطئ والإبحار الخطير.

بالإضافة إلى ذلك، في "ساحة المراقبة" في التطبيق يمكن الإبلاغ عن الطحالب والحيوانات مثل الأسماك، الأنواع الغازية، السلاحف البحرية، الثدييات البحرية وغيرها. تبقى تفاصيل الاتصال بالمُبلّغ سرية، ويُرسَل كل بلاغ مباشرة للجهة ذات الصلة - سلطة الطبيعة والمتنزهات، وزارة حماية البيئة، السلطات المحلية أو الباحثين.

من المهم أن نتذكر - الحلزون هو نوع محمي في إسرائيل، لا يجوز لمس الحلزونات أو فصلها عن الركيزة لأغراض التبليغ.