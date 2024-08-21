صفقة عملاقة للشركة الإسرائيلية التي طورت جهازا متطورا لمرضى قصور القلب -بيعت لشركة جونسون آند جونسون

تم مؤخراً بيع شركة V-Wave، التي طورت جهازاً أصلياً يُزرع في القلب لعلاج مرضى قصور القلب، إلى شركة جونسون آند جونسون - في صفقة قد تصل إلى 1.7 مليار دولار.

الفكرة العلمية لزراعة الجهاز مبنية على بحث واختراع منذ عام 2001 للبروفيسور غادي كيرين، الذي شغل حتى عام 2018 منصب مدير قسم أمراض القلب في مستشفى إيخيلوف الإسرائيلي في تل أبيب.

يدور الحديث عن تطوير جهاز صغير يتم إدخاله عن طريق القسطرة بين أذيني القلب، مما يساعد على تقليل الضغط الزائد في الأذينين والبطين الأيسر لدى مرضى قصور القلب.

ويعتبر هذا إنجازا استثنائيا، خاصة في ظل كونه جهازا طبيا مزروعا، ويتطلب موافقة الجهات الرقابية في مسار PMA ، وهو المسار الأكثر صرامة وتعقيدا - والذي بدأته الشركة منذ أكثر من 10 سنوات. انتهت التجارب على الحيوانات في عام 2013 وتم إجراء أول عملية زرع بشرية في إسرائيل.

تمت الموافقة على توزيع المنتج الذي طورته الشركة في أوروبا منذ فترة طويلة، ويأمل أصحاب الشركة أنه بعد الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، سيتم تسويق المنتج أيضًا في الولايات المتحدة.

وأشار البروفيسور غادي كيرين: "إن التكنولوجيا التي طورتها الشركة تمكن من علاج مرضى قصور القلب عن طريق تقليل الضغط في الأذين الأيسر ومنع وتحسين الأعراض السريرية مثل ضيق التنفس الذي يعاني منه المرضى".