البرازيل: المحكمة العليا تأمر بحظر منصة "إكس" بشكل كامل بالبلاد

أمرت المحكمة العليا في البرازيل، مساء اليوم الجمعة، بحظر منصة "إكس" بشكل كامل بالبلاد، بعد انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة للشركة لتعيين ممثل قانوني في البرازيل، أمس الخميس، فيما هاجم إيلون ماسك القاضي ووصفه بأنه "دكتاتور شرير". كما استنكر الحكم المتعلق بستارلينك ووصفه بغير قانوني قائلا إن هذا الإجراء يعاقب "بشكل غير لائق" المساهمين الآخرين وكذلك المواطنين البرازيليين. وكتب ماسك على منصة إكس أن "هذا القاضي انتهك مرارا القوانين التي أقسم على احترامها".

وقال مصدر في المحكمة العليا لوكالة "رويترز" إن "قرار المحكمة بمعاقبة ستارلينك، الذي وقعه مورايس، يأتي ردا على عدم وجود ممثلين قانونيين في البرازيل لشركة "إكس" واعتمدت المحكمة قرارها بتجميد الحسابات المصرفية لستارلينك من نزاع منفصل بشأن غرامات لم تدفعها إكس فُرضت عليها بسبب عدم تسليم بعض المستندات. وذكرت صحيفة فولها المحلية أن الغرامات بلغت 20 مليون ريال برازيلي (3.6 مليون دولار) على الأقل، لكن لم يتسن لرويترز التأكد من المبلغ.

وقال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إنه "يتعين على الملياردير، إيلون ماسك، احترام قرارات المحكمة العليا في البلاد، وذلك وسط معركة قانونية جعلت منصة التواصل الاجتماعي العملاقة "إكس" على وشك الإغلاق في البرازيل.

وقال لولا لإذاعة محلية "كل وأي مواطن من أي جزء من العالم لديه استثمارات في البرازيل خاضع للدستور البرازيلي وللقوانين البرازيلية". وأضاف لولا "إذا كان هناك شخص يملك المال الكثير فإن هذا لا يعني أن بوسعه عدم احترام (القانون)".