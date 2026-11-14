عطل مايكروسوفت العالمي يكشف هشاشة الخدمات الرقمية.. من دفع الثمن الأكبر؟

كشفت تداعيات العطل العالمي الذي أصاب خدمات شركة مايكروسوفت عن حجم الاعتماد الواسع على البنية التحتية الرقمية التي توفرها شركات التكنولوجيا الكبرى، بعدما أدى الانقطاع، الذي استمر أكثر من 24 ساعة، إلى تعطيل أعمال مؤسسات حكومية وشركات ومرافق حيوية في مناطق مختلفة من العالم، وأربك أنشطة اقتصادية وخدمات يومية لمئات الملايين من المستخدمين.

وبحسب وكالة «رويترز»، تسببت الأزمة في توقف أو اضطراب خدمات أساسية، من بينها البريد الإلكتروني «أوتلوك»، ومنصة الاجتماعات والعمل «تيمز»، ومساعد الذكاء الاصطناعي «كوبايلوت»، ما انعكس على قدرة الموظفين والمؤسسات على التواصل وإدارة المواعيد وعقد الاجتماعات وإنجاز المعاملات.

وأعلنت مايكروسوفت لاحقاً عودة خدماتها إلى العمل بصورة كاملة على مستوى العالم، مؤكدة أن الخلل نجم عن مشكلات في الخوادم، ومستبعدة وجود هجوم سيبراني أو نشاط تخريبي وراء الحادثة.

خسائر اقتصادية واضطراب في قطاعات حيوية

لم تقتصر تداعيات العطل على المستخدمين الأفراد، بل امتدت إلى قطاعات اقتصادية وخدمية تعتمد بصورة مباشرة على أنظمة مايكروسوفت في إدارة عملياتها اليومية.

وفي القطاع المالي، أدت الاضطرابات إلى تأخيرات في أسواق المال، وتأجيل نشر تقارير مالية لشركات كبرى. وفي تايوان، اضطرت إحدى شركات الخدمات المالية إلى العودة لاستخدام أجهزة الفاكس للموافقة على المعاملات، في مؤشر على مدى تأثر العمليات التجارية بتعطل الأدوات الرقمية.

كما حذّرت شركات طيران، من بينها شركات هندية كبرى، المسافرين من احتمال تأخر وصول الإشعارات والرسائل المتعلقة برحلاتهم، نتيجة الاضطرابات التي طالت خدمات الاتصالات.

أما الخسائر المالية، فتُقدّر الأضرار التي لحقت بشركات التأمين جراء العطل بنحو 300 إلى 500 مليون دولار، وفق تقديرات أوردتها «رويترز». ورغم ضخامة المبلغ، فإنه يظل أقل بكثير من الخسائر المرتبطة بالانقطاع الواسع الذي تسببت به شركة «كراود سترايك» في وقت سابق من العام.

مؤسسات حكومية وخدمات صحية وأمنية تأثرت بالعطل

وسجلت الأزمة تأثيرات مباشرة في مؤسسات حكومية ومرافق عامة بعد تعطل أدوات الاتصال والعمل التي تعتمد عليها.

ففي الولايات المتحدة واليابان وأستراليا، واجهت جهات حكومية اضطرابات في أنظمتها، بينما تأثرت في بريطانيا خدمات هيئة الصحة الوطنية وشرطة لندن. واضطرت الشرطة إلى استخدام التسجيل اليدوي في التعامل مع بعض بلاغات الجمهور، بعدما تعذر الاعتماد على الأنظمة الرقمية المعتادة.

وتبرز هذه التداعيات حساسية اعتماد المؤسسات الحيوية على خدمات رقمية مركزية، إذ يمكن لخلل تقني لدى مزود واحد أن يمتد تأثيره إلى قطاعات متعددة، حتى في دول تفصل بينها آلاف الكيلومترات.

أكثر من 7.4 مليون بلاغ عن أعطال حول العالم

وعكس حجم البلاغات المسجلة اتساع نطاق الأزمة، إذ أفاد موقع «داون ديتكتور»، المتخصص في رصد أعطال الإنترنت والخدمات الرقمية، بتلقي أكثر من 7.4 مليون بلاغ عن مشكلات في أنحاء العالم.

وبلغت البلاغات ذروتها عند نحو 20 ألف بلاغ في الدقيقة، بالتزامن مع بدء ساعات العمل في آسيا وأوروبا، ما يعكس حجم الضغط الذي واجهه المستخدمون والمؤسسات خلال فترة الانقطاع.

ولم تتأثر جميع المؤسسات بالدرجة نفسها؛ فالجهات التي تستضيف خدمات مايكروسوفت على خوادم محلية، بدلاً من الاعتماد على خدمات الحوسبة السحابية، نجت إلى حد كبير من تداعيات العطل.

أزمة تكشف مخاطر الاعتماد على مزودي التكنولوجيا

وأعادت الحادثة فتح النقاش بشأن المخاطر المرتبطة بتركيز خدمات الحوسبة السحابية والبرمجيات والاتصالات لدى عدد محدود من شركات التكنولوجيا الكبرى، في وقت أصبحت فيه هذه الخدمات جزءاً أساسياً من عمل الحكومات والمؤسسات المالية وشركات النقل والقطاعات الصحية.

وقال لوك كيهيو، المحلل البارز في شركة «أوكلا»، إن العطل أظهر مدى اعتماد يوم العمل على أدوات الاتصالات والبريد الإلكتروني التي يوفرها مزود واحد.

وبذلك، لم تكن الأزمة مجرد انقطاع مؤقت في خدمات رقمية، بل اختباراً لقدرة المؤسسات على مواصلة العمل عند تعطل البنية التحتية التكنولوجية التي تعتمد عليها. كما سلطت الضوء على أهمية وجود أنظمة بديلة وخطط طوارئ تضمن استمرار الخدمات الأساسية، وتحد من الخسائر الاقتصادية والتشغيلية عند وقوع أعطال واسعة النطاق.