إيران تلوّح باستهداف شركات ايلون ماسك في الشرق الأوسط: “أهداف مشروعة”

بعد سلسلة الهجمات الأمريكية: إيران تدرس مهاجمة أهداف في الشرق الأوسط مرتبطة بجميع شركات إيلون ماسك، وذلك كجزء من الرد على تحركات الجيش الأمريكي ضدها، حسبما أفادت اليوم (الخميس) وكالة الأنباء "فارس". كما ذُكر في التقرير أن بعض الأهداف التي قد تتعرض للهجوم هي محطات أرضية لـ "ستارلينك" التابعة لشركة SpaceX.

مصدر تم الاستشهاد به في التقرير أشار إلى أن "الجيش الأمريكي، بدعم من شركات مرتبطة بإيلون ماسك، ارتكب جرائم حرب، بما في ذلك هجوم على بنى تحتية للمياه في جنوب إيران. نحن نحتفظ لأنفسنا بحق مهاجمة جميع المنشآت التابعة لشركات ماسك في المنطقة وفي الأراضي المحتلة".

كما ذُكر، شركات ماسك تعمل بالتعاون مع عدد من الدول في المنطقة، من بينها السعودية والإمارات العربية المتحدة. التعاون المشترك يظهر، من بين أمور أخرى، في إقامة مركز بيانات ضخم في السعودية، إلى جانب توقيع عقد بين "The Boring Company" والإمارات العربية المتحدة لبناء نفق تحت الأرض بطول 17 كيلومترًا.

بالتوازي، تستثمر العديد من الدول في المنطقة - من بينها إسرائيل - في مشاريع ماسك المختلفة، وتمتلك متاجر لبيع سيارات تسلا.

هذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها إيران شركات التكنولوجيا والتقنية. خلال عملية "زئير الأسد"، هدد الحرس الثوري 18 شركة تملك مكاتب في الخليج والشرق الأوسط. هذه الشركات هي: سيسكو، HP، إنتل، أوراكل، مايكروسوفت، آبل، جوجل، ميتا، IBM، ديل، بالانتير، إنفيديا، جي بي مورغان، تسلا، جنرال إلكتريك، Spire Solutions، G42، وبوينغ.

في البيان الذي نُشر كُتب: "المؤسسات المركزية المتورطة في أعمال إرهابية ستكون أهدافًا مشروعة بالنسبة لنا. من يهاجمكم - قوموا بمهاجمته بنفس الدرجة التي هاجمكم بها. يجب على هذه الشركات أن تتوقع تعرض الوحدات التابعة لها ذات الصلة للأذى ردًا على أي عملية اغتيال تحدث في إيران".

"نحن نوصي الموظفين بالابتعاد فوراً عن أماكن عملهم، وللسكان الذين يعيشون بالقرب من هذه الشركات في جميع دول المنطقة، يُنصح بمغادرة المكان - وذلك حفاظاً على حياتكم"، وأضافوا: "الشركات التي تشارك بشكل نشط في تخطيط عمليات إرهابية ستواجه رداً مضاداً على كل عملية اغتيال."