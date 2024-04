دراسة: بقايا عظام بشرية بمغارة "تافوغالت" تكشف استغلال النباتات في النظام الغذائي بالمغرب قبل اختراع الزراعة

أظهرت دراسة جديدة عن بقايا العظام البشرية المكتشفة في مغارة الحمام بتافوغالت (شمال شرق المغرب) مدعومة بتحليل النظائر المستقرة للهياكل العظمية المكتشفة، والتي نشرتها اليوم مجلة "علم البيئة الطبيعية والتطور"، أن المجموعات البشرية اعتمدت نظاما غذائيا يعتمد أساسا على النباتات وليس على اللحوم كما هو متوقع في مجتمعات الصيد في العصر الحجري القديم.

ويؤكد هذا الاستنتاج النتائج التي تم الحصول عليها سابقا في هذا الموقع، مما يشير إلى وجود نمط حياة "مستقر" من بين الأقدم في العالم.

