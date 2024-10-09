انتصار جزئي لإيلون ماسك:"منصة إكس ستنشط مجددا في إحدى الدول الكبيرة في العالم"

ألغى قاضي المحكمة العليا في البرازيل، الليلة (الأربعاء)، تعليق شبكة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر) المملوكة للملياردير إيلون ماسك، بعد امتثال الشركة لجميع مطالب المحكمة في البلاد.

قامت شبكة X التي دفعت غراماتها، بتعليق الحسابات التي انتهكت القانون البرازيلي وعينت ممثلًا قانونيًا لها في البلاد. ومن المتوقع أن تعود مرة أخرى للظهور خلال ساعات قليلة في إحدى البلدان التي كانت فيها المنصة من أكثر الشبكات شعبية.

وسبق أن وصف قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس النزاع مع الشبكة الاجتماعية بأنه "معركة أيديولوجية حول حدود حرية التعبير في وقت تتصارع فيه الدول حول كيفية الرد على المعلومات المضللة المنتشرة على الشبكات الاجتماعية".

وأضاف موراس وأشار إلى أنه "ظهر واقع جديد يمكن فيه للمتطرفين الشعبويين استخدام هذا الإعلام لنشر خطاب الكراهية على نطاق واسع، ويجب أن يكون هناك احترام مطلق لسيادة القانون".