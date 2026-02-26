سامسونغ تكشف عن Galaxy S26: أنحف هواتفها على الإطلاق بمواصفات صادمة!

عقدت شركة سامسونج مساء اليوم (الأربعاء) حدث إعلان في سان فرانسيسكو، وخلاله تم الكشف عن السلسلة الجديدة من هواتفها الرائدة - Galaxy S26. كما في السنوات الماضية، هناك ثلاثة طرازات: الطراز العادي والأبسط، طراز البلس (المتوسط) وطراز الألترا (الأغلى). الثلاثة تشمل مجموعة من الميزات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي - وهي الأنحف والأخف وزناً حتى الآن.

جهاز جالاكسي S26 مزود بشاشة بمقاس 6.3 إنش ومتوفر بثلاثة سعات تخزين: 128، 256 و-512 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة تشغيل بسعة 12 جيجابايت. وزنه يبلغ 167 جرام وسعة البطارية 4300 مللي أمبير في الساعة. جالاكسي S26 بلس مزود بشاشة بمقاس 6.7 إنش ومتوفر بسعتي تخزين: 256 و-512 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة تشغيل بسعة 12 جيجابايت. وزنه يبلغ 190 جرام وسعة البطارية 4900 مللي أمبير في الساعة.

إحدى الميزات التي أضيفت للجهاز هي ترقية في نظام Photo Assist، الذي يتيح للمستخدمين وصف بالكلمات التغيير الذي يريدون إجراؤه في الصورة. على سبيل المثال – تحويل النهار إلى ليل، استكمال القطعة الناقصة من الكعكة وتنظيف البقع من ملابس الأشخاص المصوَّرين. ميزة أخرى باسم Creative Studio تتيح للمستخدم إنشاء ملصق، أو خلفية للشاشة، أو صورة – من خلال وصف لفظي للطلب.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الجهاز العديد من الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، منها ماسح ضوئي للمستندات يعالج ويزيل العيوب الصغيرة التي تظهر عند محاولة تصوير مستندات مكتوبة. ميزة أخرى تتيح للمستخدمين الحصول على اقتراحات تعتمد على الوقت والسياق، مما يوفر الوقت والجهد. هذه الإمكانية تتيح بسهولة تنفيذ مهام مثل إرسال صور من حدث معين أو إضافة أحداث إلى التقويم مع التحقق من وجود تداخل محتمل بين الاجتماعات.

الميزة الجديدة تتضمن التعرف على المكالمات وتصفيتها من أرقام غير معروفة وتلخيص هدفها، وميزة أخرى ستنبه عندما تحاول التطبيقات الوصول إلى بيانات حساسة.

إلى جانبهم - تم إطلاق طراز الألترا أيضاً - Galaxy S26 Ultra - المزوّد بشاشة بحجم 6.9 إنش، ومتوفّر بثلاثة خيارات من مساحة التخزين - 256 و512 جيجا - بالإضافة إلى 1 تيرا، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 أو 16 جيجا. يزن الجهاز 214 غراماً وسعة بطاريته تبلغ 5000 مللي أمبير. جالكسي S26 ألترا يأتي أيضاً مع تقنية Super-Fast Charging 3.0 التي تتيح شحن 75% خلال 30 دقيقة فقط.

الجهاز، الذي يُعتبر نموذج الفئة الممتازة، يتضمن ترقية لمنظومة التصوير. فتحات العدسة المُكبرة في الكاميرا تتيح لكمية أكبر من الضوء الوصول إلى المستشعر، مما يسمح بالحصول على صور أكثر حدة وغنية بالتفاصيل حتى في ظروف إضاءة ضعيفة وعند التكبير.

بالإضافة إلى ذلك، تحسين الفيديو في وضع تصوير الليل يتيح تصوير مقاطع فيديو أكثر وضوحاً وحيوية حتى في البيئات المظلمة، من حفلات موسيقية داخلية وحتى لحظات ساحرة على ضوء نار المخيم. ولتعزيز جودة تصوير الفيديو ينضم أيضاً الجيل المطوَّر من قدرات SuperSteady، الذي يضيف خيار تثبيت أفقي لتحسين الاستقرار وضمان تأطير ثابت للتصوير حتى في الطرق الوعرة أو أثناء النشاط السريع.

ميزة إضافية ومتوقعة إلى حد كبير، تتيح للمستخدمين إخفاء شاشتهم عن الأشخاص المحيطين بهم. هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها أي جهاز هذه الإمكانية، حيث يمكن من خلالها اختيار متى تعتيم الشاشة ومتى لا، بحيث في بعض الحالات لن يستطيع الأشخاص المحيطون بالمستخدم رؤية ما يفعله أو تفعله.

الميزة "خصوصية الشاشة الجزئية" تحد من ظهور الإشعارات المنبثقة بشكل ذكي، بينما ميزة "الحماية القصوى للخصوصية" تزيد من التعتيم الجانبي لتحقيق أقصى قدر من السرية، وكل ذلك مع تأثير طفيف على البطارية واستخدام الهاتف.

الأسعار والتوافر

جالاكسي S26: الجهاز بسعة تخزين 256 جيجابايت وذاكرة عشوائية 12 جيجابايت سيكلف 3,199 شيكل، أما الطراز بسعة تخزين 512 جيجابايت وذاكرة عشوائية 12 جيجابايت سيكلف 3,899 شيكل.

جالاكسي S26 بلس: جهاز بسعة تخزين 256 جيجابايت وذاكرة عشوائية 12 جيجابايت سيكلف 3,799 شيكل، والطراز بسعة 512 جيجابايت وذاكرة عشوائية 12 جيجابايت سيكلف 4,499 شيكل.

جالاكسي S26 ألترا: جهاز بسعة تخزين 256 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت سيكلف 4,549 شيكل، والطراز بسعة 512 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت سيكلف 5,199 شيكل. بالإضافة إلى ذلك، جهاز بسعة تخزين 1 تيرابايت وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت سيكلف 6,199 شيكل.