مشهد غير عادي: أسماك تسقط من السماء في ايران

في مشهد غريب ومثير شهدته مدينة ياسوج في غرب ايران، حيث ظهر في مقاطع فيديو توثق سقوط أسماك من السماء، وهي ظاهرة يطلق عليها "المطر السمكي"، وظهر في مقاطع الفيديو سقوط عشرات الأسماك على طريق يشهد حركة سير في داخل المدينة، حيث فوجئ السكان بسقوط الأمطار والذي اعقبة سقوط الأسماك

https://twitter.com/i/web/status/1786788703219708072