مشهد غير عادي: أسماك تسقط من السماء في ايران

في مشهد غريب ومثير شهدته مدينة ياسوج في غرب ايران، حيث ظهر في مقاطع فيديو توثق سقوط أسماك من السماء، وهي ظاهرة يطلق عليها "المطر السمكي"، وظهر في مقاطع الفيديو سقوط عشرات الأسماك على طريق يشهد حركة سير في داخل المدينة، حيث فوجئ السكان بسقوط الأمطار والذي اعقبة سقوط الأسماك

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ويشار الى أن هذه الظاهرة تحدث عندما تنتقل الأسماك من البحر إلى البر، جراء الأعاصير على الأغلب وفي المناطق التي يوجد بها تباين كبير في الرطوبة ودرجة الحرارة.

ويعتقد العلماء أن هذه الظاهرة ناتجة عن العواصف او التيارات الهوائية القوية، التي يمكن أن تحمل المياه بما يشمل الأسماك من المسطحات المائية الكبيرة ونقلها لعدة كيلومترات قبل أن تسقط مجددا على الأرض.