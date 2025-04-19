سيناريو مخيف ومرعب لمخاطر متزايدة من عاصفة شمسية يمكن أن تضرب كوكب الأرض

العالم أمام مخاطر متزايدة من عاصفة شمسية يمكن أن تضرب كوكب الأرض في أي لحظة، والذي قد يؤدي الى الكثير من المشاكل والكوارث التي سيشعر بها البشر، ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية ستؤدي الى تعطيل الكثير من مسارات الحياة والخدمات بصورة غير متوقعة.

ووفقا للتقرير فإن العلماء حذروا من أن العاصفة "الشمسية الهائلة يمكن أن تضرب الأرض في أي لحظة بقوة، وقد تتسبب في كارثة انترنت، وتعطيل الأقمار الصناعية، وشل إمدادات المياه النظيفة".

ووفقا للعلماء هذه العاصفة "قد تؤدي لدى حدوثها الى ترك محطات صرف المياه بدون كهرباء، بينما ستبدأ الأطعمة في الثلاجات والمجمدات بالتلف بسرعة". كما أنه من المرجح أن "يتعرض الأشخاص الذين يسافرون على ارتفاعات عالية بالمناطق القطبية لجرعة متزايدة من الإشعاع، كما قد تعاني طبقة الأوزون الواقية لدينا على المدى الطويل".

إلا أنه وفقا للصحيفة البريطانية ، النتيجة الإيجابية الوحيدة للعاصفة ستكون عروضا مذهلة للضوء الشمالي، والتي يحتمل رؤيتها في جميع أنحاء العالم.

من جانبه أوضح ماثيو أوينز، أستاذ فيزياء الفضاء في جامعة ريدينغ، أن العلماء والخبراء لن يتلقوا سوى تحذير لمدة 18 ساعة قبل وقوع عاصفة كبيرة، وذلك وفقا للامكانيات المتوفرة حاليا، ومن التداعيات المتوقعة تعطل الأقمار الصناعية انهيار الأسواق المالية، وحذر من أنه سيكون للعاصفة تداعيات خطيرة على قطاع الطيران، حيث ستتعطل اتصالاته، ومن المحتمل أن يتعرض ركاب الطائرات وطاقمها الذين يحلقون على ارتفاعات عالية بالقرب من القطبين لمستويات متزايدة من الإشعاع.