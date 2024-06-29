اكتشاف طبي في ظل الحرب: الطبيب الذي وجد الحل لتحديد أماكن الشظايا في أجساد الجرحى

منذ اندلاع الحرب، وصل جرحى مصابون بشظايا في منطقة الرأس والرقبة إلى أقسام المستشفيات المختلفة في إسرائيل، لكن الدكتور سيلاع من مركز الجليل الطبي شعر بالإحباط - فقد استغرقت العمليات الجراحية لإزالة الشظايا وقتًا طويلاً منذ وقت طويل لأنه كان من الصعب تحديد مكانهم. وبسبب الإحباط، توصل إلى فكرة إبداعية: قام بشراء جهاز كشف المعادن بسيط من "علي اكسبرس" والذي يساعده بالكشف السريع عن الشظايا في الرأس والرقبة.

يوضح الدكتور سيلاع: "عندما تكون الشظية في اليد أو الساق، يكون من الأسهل تحديد موقعها، ولكن عندما تكون الشظية في منطقة الرأس والرقبة، يكون الأمر أكثر صعوبة"، مضيفًا أن أي حركة طفيفة إلى اليمين أو اليسار أثناء الجراحة يمكن أن تسبب الشلل بسبب قربها من الأعصاب والأوعية الدموية.

وأوضح سيلاع :"حتى لو كنت أعرف مكان الرصاصة، أحيانًا لا أستطيع تحديد مكانها لأكثر من ساعة. أثناء الجراحة قلت لنفسي: لو كان لدي جهاز كشف المعادن، لكنت وجدتها بسرعة".

وعبر موقع علي إكسبرس، طلب الدكتور سيلاع جهاز كشف المعادن، الذي يصدر صوتًا كلما اقترب من شظية، ومنذ ذلك الحين، قام "باستخراج" شظايا من أجساد العديد من المصابين بسرعة وسهولة، مما أدى إلى تقصير عملية التشخيص وعلاج جروح الشظايا ويساعد على إنقاذ الأرواح.