إسرائيل والولايات المتحدة تطوران طائرة هجومية خفيفة ، هذه مواصفاتها

أعلنت شركتا الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) و "ال 3 هاريس" L3Harris Technologies الأمريكية، اليوم (الخميس)، عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي تهدف إلى تطوير طائرة هجومية خفيفة جديدة تعتمد على منصة Sky Warden.

وبموجب الاتفاق، سيُنشأ فريق مشترك من الشركتين لتطوير وإنتاج نسخة إسرائيلية مميزة تُعرف باسم Sky Warden Blue، تتضمن حاسوب مهام متقدم مفتوح البنية من تطوير IAI، بالإضافة إلى برمجيات وقدرات إسرائيلية خاصة. وستتولى IAI تزويد ودمج أنظمة المهام والمعدات الإسرائيلية في الطائرة، إلى جانب قيادة اختبارات الطيران، والحصول على شهادات الصلاحية الجوية، وتنفيذ تجارب تشغيلية بالتعاون مع وزارة الأمن وسلاح الجو الإسرائيلي.

وقال بوعز ليفي، الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الجوية: "نحن متحمسون للتعاون مع L3Harris في هذا المشروع المهم. الدمج بين خبرتنا الواسعة في أنظمة المهام وبين منصة Sky Warden يمكّننا من تقديم حل متطور يلائم احتياجات وزارة الأمن وسلاح الجو الإسرائيلي المتغيرة."

من جانبه، أوضح جون رامبو، رئيس قسم الأنظمة المتكاملة في L3Harris:"الشراكة مع IAI تتيح لنا تقديم حل تشغيلي دقيق يلبي الاحتياجات الفريدة لإسرائيل، عبر منصة مجرَّبة تجمع بين قدرة التحمل الطويلة، وسعة الحمولة الكبيرة، والقدرات المتقدمة في مهام الاستطلاع الجوي والعمليات التكتيكية."