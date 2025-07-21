الموعد القريب واستعدادات آبل: متى سنحصل على آيفون قابل للطي؟

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هل ستنضم إلى السباق بعد سنوات من التأخير؟ من المحتمل أن تكشف أبل خلال عام 2026 عن أول نموذج آيفون قابل للطي، وذلك بحسب تقارير نُشرت في عدة مصادر. من بين الجهات التي نشرت هذه التقارير يمكن العثور على الصحفي مارك غورمان من بلومبرغ، الذي يُعتبر مصدرًا موثوقًا جدًا في موضوع عملاقة التكنولوجيا، وكذلك المحلل مينغ تشي كو. في حال تم إطلاق الجهاز، الذي تم الادعاء في السنوات الأخيرة أن أبل تعمل على تطويره، إلى السوق - فسيكون هذا التغيير الأكثر أهمية الذي أجرته الشركة على أجهزتها.

كما ذكرنا، أفاد جورمان اليوم (الاثنين) أنه في إطار العمل على الجهاز الجديد، تسعى آبل إلى إجراء عدة تغييرات على محور الطي والشق الموجود في الشاشة حاليًا، وجعلهما أقل بروزًا. إلى جانب ذلك، من المتوقع أن تُضيف عملاقة التكنولوجيا ميزات مصممة خصيصًا للأجهزة القابلة للطي في نظام التشغيل القادم، iOS 27.

من الأسباب الأخرى التي قد تدفع آبل للمضي قدمًا في تطوير الجهاز القابل للطي، إلى جانب رغبتها في الانضمام إلى منافسيها الذين أطلقوا العديد من هذه الطرازات في السنوات الأخيرة، هو الشعبية الكبيرة للأجهزة القابلة للطي في الصين. وتسعى آبل لتحقيق مكاسب كبيرة في هذا السوق على حساب منافسيها المحليين، مثل شاومي وفيفو.

تشير التقارير المنشورة حتى الآن حول الجهاز إلى أنه من المتوقع أن يكون حجم الشاشة الخارجية 5.5 بوصة، وعند فتحها سيكون 7.8 بوصة. هذه الأرقام تجعل الشاشة الكاملة أكبر من شاشة هواتف سامسونج القابلة للطي. في الوقت نفسه، أشار المحلل مينغ تشي كو إلى أن الجهاز لن يدعم Face ID وAce ID، وسيُطرح مع Touch ID كوسيلة للمصادقة البيومترية. من المتوقع أن يكون سعر الجهاز مرتفعًا للغاية، ولا يقل عن 2000 دولار أمريكي، مما يجعله أغلى هاتف آيفون أصدرته آبل..