"ناسا": "المسبار الشمسي باركر ينجح في الوصول إلى أقرب نقطة من الشمس"

قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا"، اليوم الجمعة، إن "المسبار الشمسي باركر ’آمن’ يعمل بشكل طبيعي، بعد أن نجح في الوصول إلى أقرب نقطة يبلغها أي جسم من صنْع الإنسان للشمس".وذكرت أن "فريق العمليات في مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية في ماريلاند تلقّى إشارة من المسبار قبل منتصف ليل الخميس".

وأضافت أنه من المتوقع أن ترسل المركبة الفضائية بيانات قياس مفصَّلة عن حالتها في أول يناير المقبل.

مرَّت المركبة الفضائية على بُعد 6.1 مليون كيلومتر من سطح الشمس في 24 ديسمبر الجاري، وحلَّقت في الغلاف الجوي الخارجي للشمس والذي يسمّى الهالة الشمسية، في مهمة لمساعدة العلماء على معرفة المزيد عن أقرب نجم إلى الأرض.

قبل أيام، قال مدير عمليات المهمة في مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية في مدونة لـ"ناسا": "لم يمر أي جسم من صنْع الإنسان على هذا القرب من نجم، لذلك سيعود باركر حقاً ببيانات من منطقة مجهولة".

وقالت ناسا، على موقعها الإلكتروني، إن المركبة الفضائية تحرَّكت بسرعة تصل إلى 692 ألف كيلومتر في الساعة، وتعرَّضت لدرجات حرارة تصل إلى 982 درجة مئوية.

وذكرت أن مسبار باركر الشمسي سيأخذ قياسات للشمس عن قُرب في هذه الدراسة، بما سيساعد العلماء على فهم أفضل لكيفية ارتفاع حرارة المواد في هذه المنطقة إلى ملايين الدرجات".