وزارة الصحة الإسرائيلية تعترف: سربت معلومات طبية من مستشفى آساف هاروفيه

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ومستشفى شمير-أساف هروفيه أنه في أعقاب الهجوم السيبراني الذي وقع أمس على المستشفى، هناك خشية من تسرب المعلومات.

جاء في بيانهم: "استمرارًا للإعلان يوم أمس عن محاولة خطيرة لهجوم إلكتروني على مستشفى شمير خلال يوم الغفران: كما أُفيد أمس، الهجوم لم يؤثر على خدمات المستشفى وهناك إمكانية الوصول إلى جميع الأنظمة، إلا أن هناك تخوفًا من تسرب معلومات".

وأضاف البيان أن "من الفحوصات الأولية يتبين أن رسائل بريد إلكتروني أُرسلت إلى ومن المستشفى بتاريخ 25.9 قد تسربت، بما في ذلك معلومات طبية كانت ضمن هذه الرسائل. حتى الآن لا توجد مؤشرات على أن البيانات قد تسربت من نظام إدارة المعلومات الطبية المركزي (الكاميليون)، والتحقيقات في هذا الشأن مستمرة. وزارة الصحة وهيئة السايبر الوطنية تواصلان مرافقة الطواقم المهنية في المستشفى، بالتعاون مع الجهات المختصة، من أجل ضمان استمرار العمل بشكل آمن."

أمس، ادعت مجموعة هاكرز تُدعى Qilin ’كيلين’ خلال يوم الغفران أنها هاجمت مستشفى أساف هروفيه وحصلت على حوالي ثمانية تيرابايت من المعلومات الحساسة والسرية، والتي تشمل ملفات طبية، تواصل داخلي ومعلومات تشغيلية حرجة.

لاحقاً، نشروا مطلباً لدفع فدية لمنع نشر المواد. وأضافت المجموعة"عدم الامتثال للمطالب سيؤدي إلى كشف جميع المعلومات وإلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بخصوصية المرضى وبالمؤسسة".

Qilin هي مجموعة هجوم من أوروبا الشرقية تنشط منذ حوالي ثلاث سنوات، وتنفذ هجمات سيبرانية يتم خلالها تشفير المعلومات والمطالبة بدفع فدية. كما نشر أعضاء المجموعة أسماء 500 ضحية مختلفة هاجموهم منذ بداية العام.