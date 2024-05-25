نهاية حقبة بالانترنت: سيتم إغلاق خدمة الرسائل الفورية ICQ نهائياً في هذا التاريخ

"أو-أو"، هذا الصوت بالتأكيد يجلب ابتسامة إلى الكثيرين، لأنه هو الصوت المعروف الذي رافق خدمة الرسائل الفورية ICQ، التي تم تطويرها في إسرائيل في عام 1996. وأعلن نهاية الأسبوع على موقع الخدمة يغلق في 26 حزيران /يونيو.

ويرمز إغلاقه إلى نهاية حقبة في الإنترنت الإسرائيلي والعالمي، ويعتبر خروج الشركة التي طورته - ميرابيليس عام 1998 بمبلغ 407 مليون دولار واندماجه مع شركة AOL الأمريكية، علامة فارقة في تحويل إسرائيل لدولة هامة ورئيسية للشركات الناشئة.

حصل مستخدمو البرنامج على رقم تعريف خاص، وبحلول نهاية عام 2000، كان البرنامج قد جمع حوالي مائة مليون مستخدم مسجل. ومع مرور السنين انخفض حجمها لصالح الخدمات المنافسة مثل AIM وYahoo Messenger وMSN Messenger. في عام 2010، ومع انخفاض الشعبية والمنافسة من برنامج Microsoft Messenger، تم بيعه إلى شركة Digital Sky الروسية (DST) مقابل 187.5 مليون دولار. وفي وقت لاحق، أغلق مركز تطوير الشركة في إسرائيل.