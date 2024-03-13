مجلس النواب الأمريكي يصوت بأغلبية ساحقة لإجبار مالك "تيك توك" لسحب استثماراته خلال 6 أشهر أو مواجهة الحظر

أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يرغم شركة "بايت دانس" المالكة لتطبيق "تيك توك"على سحب استثماراتها من التطبيق خلال 6 أشهر، مهدداً بحظره في الولايات المتحدة إذا لم تمتثل الشركة، فيما نفت الشركة بشكل قاطع مشاركة معلومات المستخدمين مع الحكومة الصينية، وواصفاً مشروع مجلس النواب بالحظر الفعلي على التطبيق.

ويؤكد المسؤولون عن التطبيق أنه يستعمل وحدة منفصلة عن شركة "بايت دانس"، مقرها أميركا، لحفظ معلومات المستخدمين، في محاولة لطمأنة مخاوف المشرعين.

وحظي المشروع بدعم 352 مقابل معارضة 65 فقط في دلالة على التأييد الكبير له في صفوف المشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الذين يحذرون من "خطره الكبير على أمن الولايات المتحدة القومي" لأنه يسمح للحكومة الصينية بـ"مراقبة الأميركيين والتأثير عليهم".

ويهدف المشروع في تفاصيله إلى دفع شركة «بايت دانس» الصينية، ومقرها بكين، إلى التخلي عن ملكيتها للتطبيق في غضون 6 أشهر، وإلا فسيتم حظره داخل أميركا.

وجاء التصويت رغم كل المساعي الحثيثة التي بذلها «تيك توك» لإقناع المشرعين بالتراجع عن قرارهم، فاجتمع المدير التنفيذي للتطبيق معهم قبل التصويت، كما شجع المستخدمين، وعددهم قرابة 170 مليون أميركي، أي نحو نصف عدد السكان، إلى الاتصال بمكاتب أعضاء الكونغرس والإعراب لهم عن معارضتهم الشديدة للمشروع.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد قال في تصريح لشبكة CNBC إن "تطبيق ’تيك توك’ يُمثّل تهديداً للأمن القومي، وأن حظْره سيضر ببعض الأطفال ولن يؤدي إلا إلى تعزيز موقع فيسبوك الذي ينتقده بشدة"، وأضاف"لا أتطلع إلى مضاعفة حجم فيسبوك. وإذا حظرتم تيك توك، فسيكون فيسبوك وغيره، المستفيد الأكبر. وأعتقد أن فيسبوك يفتقر للأمانة بشدة".

وكان ترامب قد انتقد في وقت سابق شركة "ميتا" Meta، مالكة فيسبوك، لمنع وصوله إلى موقع التواصل الاجتماعي الشهير وكذلك إلى تطبيق"إنستغرام" بعد إزالة اثنين من منشوراته خلال أعمال الشغب في مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني من عام 2021، قبل استعادة حساباته في فبراير/شباط من عام 2023.