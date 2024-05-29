عاصفة شمسية جديدة تضرب الأرض: ما هي التوقعات والتأثيرات؟

لا يزال العالم يتعافى من آثار العاصفة الشمسية القوية التي حدثت في أوائل هذا الشهر، والتي أدت إلى انفجارات شمسية وأطول عاصفة شمسية لعام 2024، مما تسبب في انقطاع موجات الراديو في بعض المناطق. وها نحن نواجه تهديدًا جديدًا ًبحدوث المزيد من العواصف الجيومغناطيسية هذا الأسبوع.

ففي 27 مايو/ايار، حدث توهج شمسي قوي من الفئة X، وهو أقوى نوع من التوهجات الشمسية، انطلق من الطرف الجنوبي الشرقي للشمس. ووصل هذا التوهج إلى ذروته في حوالي الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، وفقًا لموقع Space.com.

من المتوقع أن تصل العاصفة الأرضية في 29-30 مايو، مع احتمال حدوث اضطرابات جيومغناطيسية طفيفة إلى متوسطة. قد تُشاهد الأضواء القطبية في خطوط عرض أبعد جنوبًا عن المعتاد، وقد تواجه الأقمار الصناعية والشبكات الكهربائية بعض الاضطرابات.

ومع ذلك، لا يُتوقع حدوث تأثيرات كبيرة على الحياة اليومية للناس.

فقد سجل مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع لوكالة ناسا الفضائية توهجا قبالة الطرف الجنوبي الشرقي للشمس بقياس X2.9.

وتوقع العلماء أن التوهج كان أقوى من X2.8، لأن مصدر البقعة كان محجوبًا بحافة الشمس، لذا لم يجر قياس جميع الأشعة السينية التي أنتجها بواسطة أجهزة الاستشعار المستخدمة لتصنيف التوهج.

وتمثل التوهجات X أقوى تصنيف للتوهجات على الرغم من أننا شهدنا العديد من التوهجات القوية في وقت سابق من هذا الشهر، فكلما زاد الرقم، زادت شدة التوهج، مما قد يؤدي إلى انقطاع الراديو وغيرها من الاتصالات على الأرض.

وكان مصدر العاصفة الشمسية الهائلة التي حدثت في 10 مايو، والتي أنتجت الشفق القطبي المرئي في جميع الولايات المتحدة الخمسين لأول مرة منذ عقود، هو البقع الشمسية AR3664 أيضًا.

وبعد أيام قليلة من أطول عاصفة شمسية ضربت الأرض، تحركت البقعة العملاقة لتواجه المريخ، بحسب صورة التقطها المسبار المتجول بيرسيفيرانس التابع لوكالة ناسا، من موقعه داخل فوهة جيزيرو على سطح المريخ بتاريخ 15 مايو 2024.