هل معلومات مستخدمي تيك توك في خطر؟ "هناك مخاوف من الاستخدام الذي ستقوم به الحكومة الصينية"

رئيس منظمة الـ FBI (المكتب الفيدرالي للتحقيق) كريستوفر راي أجرى مقابلة اليوم (الأربعاء) مع شبكة NBC الأمريكية، وتحدث عن الاعتبارات الأمريكية بشأن الحظر على استخدام الشبكة الاجتماعية الصينية تيك توك. قال إن "الشبكة تمثل تهديدا للأمن القومي بالنسبة لنا، لأن الشركة الأم للشبكة خاضعة للسلطات الصينية". الصين، التي تحكمها حكومة شيوعية، تواجه، كما هو معروف، نزاعًا مع الولايات المتحدة، فضلًا مع حلفائها.

راي أوصى المستخدمين بالتفكير في "الطريقة التي يمكن أن تستخدمها السلطات الصينية، والحزب الشيوعي، للاستفادة من المعلومات التي يشاركونها على الشبكة الاجتماعية. الشركة الأم لديها القوة والسيطرة على الحكومة الصينية والاستخبارات الصينية. مخاوفنا متعلقة بالمعلومات - القدرة على جمع بيانات عن ملايين المستخدمين وربما استخدامها لأغراض أمنية. نحن قلقون أيضًا بشأن الخوارزمية والبرمجيات. يمكنني القول الآن أن السلطات الصينية تحاول بصورة مستمرة سرقة الذكاء الاصطناعي خاصتنا واستخدامه لاختراق التكنولوجيا الأمريكية. في حالة تيك توك، نحن قلقون من ما يمكن أن تفعله الحكومة الصينية بالمعلومات التي يمكنها الحصول عليها".

قبل حوالي شهر، أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة مشروع قانون يحظر الاستخدام الشامل لتيك توك في البلاد، إذا لم تبع الشركة الأم في الصين الذراع الأمريكية خاصتها. ثم تمرير مشروع القانون لاعتماده في مجلس الشيوخ الأمريكي.