أغنى رجل في العالم دعم ترامب بهذا المبلغ

أظهرت وثائق اتحادية يوم الثلاثاء أن إيلون ماسك قدم حوالي 75 مليون دولار لمجموعة مؤيدة لدونالد ترامب خلال ثلاثة أشهر، وشددوا كيف أصبح الملياردير فعالاً في جهود المرشح الجمهوري للفوز بالانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/تشرين ثاني.

وأنفقت مجموعة America PAC، التي تركز على تصويت الناخبين في الولايات المتأرجحة، حوالي 72 مليون دولار من ذلك المبلغ في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/ايلول، وفقًا للإفصاحات المقدمة إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية.

ويشكل هذا أكثر من أي لجنة عمل سياسية كبرى مؤيدة لترامب تركز على تجنيد الناخبين. وتعتمد حملة ترامب بشكل كبير على مجموعات خارجية لتجنيد الناخبين، مما يعني أن لجنة العمل السياسي الكبرى التي أسسها ماسك – أغنى رجل في العالم – تلعب دورًا كبيرًا في الانتخابات المتقاربة بين ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.

وكان ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا، هو المتبرع الوحيد للمجموعة في ذلك الوقت.