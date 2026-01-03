مجموعة القرصنة الايرانية "حنظلة " تدعي : اخترقنا هاتف أييليت شاكيد

بعد اختراق هواتف نفتالي بينيت وتساحي بروفرمان، ادعت مجموعة القراصنة الإيرانية "خندله" اليوم (السبت) أنها نجحت في اختراق الهاتف المحمول لوزيرة العدل السابقة أييليت شاكيد. في البيان الذي نشرته المجموعة، أُرفقت صور ومقاطع فيديو شخصية يُزعم أنها من الهاتف المُخترق.

في البيان الذي نشرته مجموعة القراصنة باللغة الإنجليزية نُصِف: "أسرار الملكة: الغموض وراء أييليت شاكيد سيُكشف. مرة أخرى، عالم السايبر يكشف عن قوتنا الحقيقية! هذه المرة، كان هدفنا ليس سوى أييليت شاكيد، الشخصية المثيرة للجدل والتي تُعتبر بطلة الأمن للنظام الصهيوني".

يوم الأحد الماضي أعلنت المجموعة في حسابها على X أنها نجحت في اختراق الهاتف المحمول الشخصي لتساحي بروفرمان، الذي يعمل رئيس طاقم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. ووصفت المجموعة عملية الاختراق بأنها "عملية بوابة بيبي: سقوط حارس العتبة".

أسبوع قبل ذلك أعلن رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت أنه تم الوصول إلى حساب التليغرام الخاص به، وأنه تم نشر محتويات شخصية - بعضها حقيقية وبعضها مزيفة. نشر القراصنة معلومات قالوا إنها أخذت من الجهاز - آيفون 13. من بين أمور أخرى: قائمة جهات الاتصال التي قالوا إنها في الجهاز ودردشة واحدة.