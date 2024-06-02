توثيق: لأول مرة هبوط مركبة فضائية صينية بنجاح على الجانب المظلم من القمر

بعد ساعات من اللحظة التي اضطرت فيها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) إلى الإعلان مرة أخرى عن إلغاء الإطلاق المقرر لشركة بوينج، تمكنت الصين اليوم (الأحد) من تسجيل إنجاز كبير في مجال الفضاء، عندما تمكنتمركبة فضائية من الهبوط على الجانب البعيد من القمر، كما ذكرنا، فإن الغرض من المهمة - المسبار Chang'e-6 - هو جمع عينات من التربة والصخور، والتي يمكن أن توفر نظرة ثاقبة للاختلافات بين الأجزاء المختلفة للقمر.

وأشار مدير وكالة الفضاء الصينية إلى أن "الهبوط تم تسجيله عند الساعة 6:23 صباحا (بتوقيت الصين) في حفرة ضخمة تعرف باسم حوض القطب الجنوبي-إيتكين".

توثيق الهبوط:

وهذا إنجاز كبير آخر للصين، في إطار التنافس التكنولوجي مع الولايات المتحدة - التي لا تزال تعتبر الرائدة في مجال الفضاء - وفي إطار المنافسة مع الدول الأخرى التي تتعامل في المجال بشكل واسع، من بينهم اليابان والهند.