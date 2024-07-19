بنوك ومستشفيات وشركات الطيران: كل التفاصيل حول عطل الحواسيب الذي يؤثر على أنحاء متعددة في العالم

عطل في أنظمة شركة برمجيات الأمن السيبراني Crowdstrike يؤثر على عشرات الجهات في مختلف المجالات حول العالم منذ صباح اليوم (الجمعة). وفي إسرائيل، تأثر 15 مستشفى في جميع أنحاء البلاد ، كذلك تأثر مركز نجمة داود الحمراء لفترة قصيرة من الزمن، إضافة إلى ذلك، لا تزال الشركات التجارية والبنوك والخدمات المختلفة تتعامل بشكل متقطع مع المشكلة، إلى جانب العديد من اضطرابات الطيران المسجلة حول العالم.

وعلى الرغم من الادعاءات التي تم سماعها، أكد النظام الإلكتروني الوطني أن هذا لم يكن هجومًا إلكترونيًا - بل كان خللًا في البرامج. هذا خطأ من نوع شاشة الموت الزرقاء، والذي يُعرف بأنه خطأ خطير وحرج للغاية في عوالم الإنترنت. أعلنت الشركة أن المشكلة تتعلق بـ "تخطيط المحتوى"، وقالت إنه منذ تحديد المشكلة، تم إلغاء التغييرات التي تم إدخالها في تحديث البرنامج، وأوصت بحل بديل للمستخدمين المتأثرين بالمشكلة.

أفاد موقع Down Detector، وهو موقع يراقب الأعطال التكنولوجية حول العالم ويبلغ عنها، أنه منذ صباح اليوم كان هناك أكثر من 1500 فشل جديد. وطال الخلل شركات الاتصالات والجهات والشركات الخاصة في جميع أنحاء العالم، حيث وردت تقارير من أستراليا واليابان وكندا والهند ودول أخرى. ومن بين الشركات المتضررة كيانات مثل المطارات والبنوك ومحلات السوبر ماركت.

شددت نجمة داود الحمراء على أنه بعد تسجيل عطل – أصبحت خطوط الطوارئ التابعة لنجمة داوود الحمراء تعمل بشكل طبيعي ولا يوجد أي عطل. وأفيد أيضًا أنه "في الوقت نفسه، تم تقديم شكوى إلى الشرطة ضد مسؤولين ينتحلون صفة المتحدثين باسم نجمة داود الحمراء وتضليل الجمهور، الأمر الذي قد يضر بحياة البشر".

ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أن 15 مستشفى تضرروا من العطل، ويعودون تدريجيًا إلى العمل.وذكرت شركة الكهرباء: بعد حدوث عطل في نظام الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم وتأثيره على أنظمة الكمبيوتر في شركة الكهرباء، لا يمكن الاتصال بخط الطوارئ 103.

من بين الجهات المتضررة:

1. مطار سيدني وشركات الطيران التي تطير من هناك - والتي تبلغ عن احتمال وجود مضايقات

2. مطار برلين، الذي أعلن أنه سيكون هناك تأخير في تسجيل الوصول، وأعلن منذ ذلك الحين أنه لن تكون هناك رحلات جوية حتى الساعة 11:00 بتوقيت القدس، وكذلك القطار الخفيف في بريطانيا .

3. شركة الإعلام البريطانية سكاي نيوز التي توقفت عن البث صباح اليوم بحسب رئيسها.

4. Inigo، شركة حجز العطلات ورحلات الطيران (طرف ثالث) تعلن أن تسجيل الوصول وحجز العطلات والوصول إلى الحساب الشخصي سيتأثر.

5. نظام التعيين في النظام الطبي في إنجلترا.

6. يعلن مطار إدنبره عن تسجيل الوصول يدويًا نظرًا لأن الأنظمة لا تعمل.

7. أعلنت شركات الطيران "إل عال" و"دلتا" و"يونايتد" و"أمريكان إيرلاينز" عن وقف جميع رحلاتها. وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية عن مشاكل في الاتصال أثرت على أنشطة الشركات، وتقرر حتى الآن وقف جميع رحلات الشركات. ومن المتوقع أن تكمل الرحلات الجوية مسارها كما هو مخطط له.

8.انقطاع خدمات 911 (مركز الطوارئ) في عدة ولايات أمريكية.

ماذا يفعل منتج crowdstrike ولماذا أصبحت المشكلة عالمية؟

المنتج يقدم خدمة المراقبة للمؤسسات الكبيرة حتى يتمكنوا من رؤية ماذا يوجد على الحواسيب تحت سيطرتهم في الوقت الفعلي وبشكل شامل، هل هناك أي مؤشرات على وجود نشاط مشبوه أو أشياء تتطلب تنبيهًا أمنيًا أو اعلاق الكمبيوتر.

ببساطة، يقوم المنتج بإبلاغ الشركة ما إذا كان هناك سبب للقلق خوفًا من هجوم إلكتروني.