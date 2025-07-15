اكتشاف ثوري لجامعة تل أبيب: النباتات والحشرات تتفاعل صوتياً

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أصبحت جامعة تل أبيب (TAU) أول جامعة في العالم تثبت أن النباتات والحشرات تتفاعل صوتياً. وقد حظيت دراستهم الرائدة، التي أجراها باحثون من جامعة تل أبيب، باهتمام دولي بعد نشرها في مجلة eLife.

استخدمت الدراسة إناث العث لاختبار ما إذا كانت الأصوات فوق الصوتية التي تصدرها النباتات المجاورة تؤثر على المكان الذي يقررن وضع بيضهن فيه. هذه الأصوات، التي لا يسمعها البشر، هي إشارات استغاثة تصدرها النباتات. وباستخدام تسجيلات لإشارات الاستغاثة وضعت بالقرب من نباتات الطماطم لمحاكاة الوضع، وجدت الدراسة أن إناث العث تجنبت وضع بيضها على النباتات التي تصدر هذه الأصوات وأظهرت تفضيلاً للنباتات التي تبدو سليمة بدلاً من ذلك.

كانت الدراسة متابعة لاختراق سابق أجراه نفس الباحثين قبل حوالي عامين. في هذا البحث الأول، وجدوا أن النباتات تصدر أصواتًا فوق صوتية عندما تكون تحت الضغط، وأن هذه الأصوات رغم أنها تتجاوز نطاق سمع الإنسان، إلا أنها مسموعة لكثير من الحيوانات. وبحسب الباحثين: "هذا الاكتشاف فتح الباب أمام أبحاث موسعة حول التواصل الصوتي بين النباتات والحيوانات." وأوضحوا أنهم في هذه الدراسة الحالية بدؤوا بـ"استكشاف هذا الموضوع."

بعد أن أثبت الباحثون في دراستهم الأولى أن النباتات تصدر هذه الأصوات فوق الصوتية، افترضوا أن بعض الحيوانات قد تستجيب لها وقد تتخذ قرارات بناءً عليها. وبشكل خاص، هناك العديد من أنواع الحشرات المعروفة بتفاعلها المتكرر مع عالم النباتات. وقال البروفيسور يوڤيل: "أردنا أن نتحقق مما إذا كانت هذه الحشرات تكتشف وتستجيب فعلاً لهذه الأصوات."

أُجريَت هذه الدراسة الرائدة في مختبرات اثنين من أساتذة جامعة تل أبيب، البروفيسور يوسي يوفيلي من كلية علم الحيوان والبروفيسورة ليلاح حداني من كلية علوم النبات وأمن الغذاء في كلية وايز لعلوم الحياة بجامعة تل أبيب. وقد قاد الدراسة الطلاب الدكتورة ريا سلتزر وغاي زير إشل، بالتعاون مع علماء من معهد وقاية النبات في معهد فولكاني.

اختار الباحثون التركيز بشكل خاص على إناث العث، التي تضع بيضها عادةً على النباتات حتى تتمكن اليرقات من التغذي عليها عند الفقس. أوضح البروفيسور حداني: "افترضنا أن الإناث تبحث عن موقع مثالي لوضع بيضها – أي نبات صحي يمكنه تغذية اليرقات بشكل جيد." وأضاف: "لذا، عندما يشير النبات إلى أنه يعاني من الجفاف ويشعر بالتوتر، هل ستأخذ العثات هذا التحذير بعين الاعتبار وتتجنب وضع البيض عليه؟" أجرى الباحثون عدة تجارب لاستكشاف هذه الأسئلة.

يعتقد الباحثون أن هذا الإنجاز سيؤدي إلى اكتشافات مستقبلية أكثر إثارة للاهتمام، وأن ما تحقق حتى الآن ليس سوى قمة جبل الجليد.

"في هذه الدراسة، كشفنا عن الدليل الأول على التفاعل الصوتي بين نبات وحشرة. نحن مقتنعون، مع ذلك، بأن هذه مجرد البداية. لا شك أن التفاعل الصوتي بين النباتات والحيوانات له العديد من الأشكال الأخرى وله أدوار متنوعة وواسعة. هذا مجال شاسع لم يُستكشف بعد — عالم كامل ينتظر أن يتم اكتشافه."