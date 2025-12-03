ثلاث شاشات وسعر مرتفع: سامسونغ كشفت عن الجهاز القابل للطي الجديد

على أعتاب تغيير كبير في سوق الهواتف الذكية: كشفت سامسونغ خلال الليل (بين الاثنين والثلاثاء) عن جهازها القابل للطي الجديد، الذي يضم ثلاث شاشات - Galaxy Z TriFold. حقيقة أن الجهاز يحتوي على ثلاث شاشات تجعله أكبر، أثخن، وأثقل من أجهزة معظم الشركات.

عندما يكون مفتوحًا، حجم شاشته هو عشرة إنشات، وللمقارنة، حجم شاشة أحد موديلات الآيباد 11 هو 11 إنشًا. الجزآن الإضافيان من الشاشة - اليمين واليسار - ينطويان إلى داخل الجهاز، ويمنحان المستخدم إمكانية الوصول إلى شاشة خارجية بحجم 6.5 إنش بدقة 2520×1080 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع 21:9.

الوزن الكلي للجهاز هو 309 غرامات - أكثر من الغالبية العظمى من الهواتف الذكية المتوفرة حاليًا. سمكه، في أنحف نقطة له وهو مفتوح - يبلغ 3.9 ملم، ومثل طرازات Z Fold7 وZ Flip7، فهو أيضًا يوفر مقاومة بمعيار IP48 ضد الغبار والماء.

تم نقل نظام التصوير الخلفي من طراز Z Fold7، ويشمل عدسة بدقة 200 ميغابيكسل، وعدسة تليفوتو بدقة 10 ميغابيكسل مع تقريب بصري حتى 3X، وعدسة واسعة بدقة 12 ميغابيكسل. بالإضافة إلى ذلك، هناك كاميرا سيلفي بدقة 10 ميغابيكسل. كما أنه يعمل بواجهة OneUI 8 المبنية على أندرويد 16، ويسمح للمستخدم بتشغيل ثلاث تطبيقات كاملة في نفس الوقت.

الجهاز يحتوي على شرائح Snapdragon 8 Elite for Galaxy من كوالكوم، إلى جانب ذاكرة رام بسعة 16 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت. بالإضافة إلى ذلك، البطارية الثلاثية بسعة إجمالية 5600 ميلي أمبير/ساعة موزعة بين الأجزاء الثلاثة لظهر الجهاز، وتدعم الشحن السلكي بقوة 45 واط والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط. وتعد الشركة، من بين أمور أخرى، بأن هذا يعني أنه عند استخدام الشحن السلكي مع محول 45 واط، يمكن شحن حوالي 50٪ من بطارية الجهاز خلال نصف ساعة تقريبًا.

المبيعات ستبدأ في كوريا الجنوبية يوم الجمعة 12 ديسمبر، حيث سيكون الجهاز متوفراً باللون الأسود (Crafted Black) فقط، وسيبلغ سعره حوالي 2500 دولار. لا يزال غير واضح ما إذا كان الجهاز سيصل إلى إسرائيل ومتى، حيث تخطط شركة سامسونج للتوسع إلى عدد من الدول الإضافية، منها الصين، تايوان، سنغافورة، الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الأول من عام 2026.