قراصنة روس حددوا موقع الوزير الإسرائيلي والسفير - وأرسلوا تهديداً

مجموعة هاكرز روسية تدعى DieNet هددت اليوم (الخميس) بكشف مكان وزير التربية والتعليم يوآف كيش وسفير إسرائيل في الولايات المتحدة يحيئيل ليتير.

نشرت مجموعة القرصنة على شبكة تيليجرام أنها توصي الوزير بتغيير موقعه: "يا يواف، إذا كنت تريد أن تكون آمناً، فننصحك بتغيير موقعك الجغرافي قبل أن تنشره DieNet Hack قريباً".

نشرت مجموعة الهاكرز أمس توثيقًا يُشير ظاهريًا إلى كشف تفاصيل رئيس الكنيست، أمير أوحانا - كما نُشر أمس في موقع والا. في قناة التليجرام الخاصة بالمجموعة عُرضت لقطات شاشة مما يبدو أنه حساب الواتساب الشخصي لأوحانا، إلى جانب كشف أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني خاصة مرتبطة به.