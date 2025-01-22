كيف ساعدت جوجل الجيش الإسرائيلي بعد هجوم السابع من أكتوبر؟

سارعت شركة جوجل إلى بيع أدوات الذكاء الاصطناعي للجيش الإسرائيلي بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست في تقرير حصري الأربعاء، وذلك بناءً على الوثائق التي حصلت عليها.

وبحسب التقرير، عمل موظفو جوجل على تزويد الجيش "بالوصول إلى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التي كان على الشركة عرضها"، في الأسابيع الأولى من الحرب في غزة. وتسلط تلك الوثائق، بحسب التقرير، الضوء على المساعدة المباشرة التي قدمتها شركة جوجل لجهاز الأمن الإسرائيلي، بينما حاولت الشركة علناً أن تنأى بنفسها عن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية – في ظل احتجاجات الموظفين ضد عقد الحوسبة السحابية بين جوجل والحكومة الإسرائيلية.

وتشير الوثائق، الصادرة عن قسم السحابة في جوجل، إلى أن وزارة الأمن الإسرائيلية أرادت بشكل عاجل توسيع استخدامها لخدمة جوجل المسماة Vertex، والتي تتيح للعملاء تشغيل خوارزميات الذكاء الاصطناعي في قواعد بياناتهم، ومن خلالها تحديد الأنماط والاتجاهات وخلق التوقعات للمستقبل.

وحذر أحد موظفي جوجل في وثيقة أخرى من أنه إذا لم تتحرك الشركة بسرعة لتوفير وصول إضافي، فسوف يلجأ الجيش إلى منافس جوجل في السوق السحابية، أمازون، والذي يعمل أيضًا مع الحكومة الإسرائيلية كجزء من عقد نيمبوس.

أصبح مؤسس أمازون، قطب الأعمال جيف بيزوس، الآن أيضًا مالكًا لصحيفة "واشنطن بوست"، وقد تم بالفعل التلميح أو الإبلاغ عن تدخل مباشر أو غير مباشر منه في عمل الصحيفة.