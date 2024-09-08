مقاطعة الأبحاث الطبية في إسرائيل؟ انخفاض حجم التعاون مع الشركات العالمية

أعلن كل من مستشفى شيبا ومستشفى إبخيلوف، من المستشفيات الرائدة في مجال البحث، عن حدوث انخفاض كبير بنسبة الثلث في عدد التوجهات والتعاون الدولي مقارنة بالعام الماضي. والسبب في ذلك هو أن بعض الشركات العالمية طلبت إلغاء التعاون مع إسرائيل أو تم منع منسقي الأبحاث من القدوم إلى إسرائيل بسبب الوضع الأمني.

ومن معطيات لجنة هلسنكي الدولية، المسؤول عن مراقبة ووضع المبادئ التوجيهية الأخلاقية للبحوث الطبية على البشر، يبدو أن إسرائيل كانت حتى الآن جزءا هاما ومتكاملا من لجنة هلسنكي وقدمت العديد من الدراسات الرائدة في مجال الطب. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2021، تم تحويل 822 مليون شيكل إلى المستشفيات الإسرائيلية بعد التعاون البحثي الدولي.

عقب رئيس لجنة هلسنكي في إسرائيل ومدير قسم طب العيون في مستشفى أسوتا العام في أشدود جنوب إسرائيل أن انخفاض التعاون الدولي يمكن أن يكون في الواقع نقطة تحول بالنسبة للأطباء والباحثين من إسرائيل للعمل على التطورات الإسرائيلية التي من شأنها تعزيز إسرائيل في العالم.

إضافة الى ذلك، ذكرت وزارة الصحة ردا على ذلك، أن "عدد الطلبات لعام 2024 مماثل للعام الماضي".