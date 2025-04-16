نحو زلزال في السوق: الإعلان الدراماتيكي لعملاقة الرقائق

قبيل هزة في سوق الرقائق: أصدرت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة إنفيديا إعلانًا دراماتيكيًا الليلة (بين الثلاثاء والأربعاء)، قائلة إنها من المتوقع أن تسجل خسارة كبيرة تبلغ حوالي 5.5 مليار دولار، بسبب القيود الأمريكية على الصادرات إلى الصين. وبحسب تقديرات السوق، فإن شركة إنفيديا لن تحصل على ترخيص لبيع هذه الرقائق إلى الصين، وسيظل طلب الحكومة ساري المفعول في المستقبل المنظور.

وكما ذكرنا، فبموجب القيود التي فرضتها إدارة بايدن، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، تقوم شركة إنفيديا بتصدير شرائح أقدم إلى الصين، طراز H20، مقارنة بطرازي H100 وH200 التي تباع في الولايات المتحدة ودول أخرى. وهذا هو رابع أكبر سوق للشركة، بقيمة تتراوح بين 12 و15 مليار دولار.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت شركة إنفيديا أنها ستبدأ في تصنيع أجهزة الكمبيوتر العملاقة ذات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، بعد أن كان الإنتاج حتى الآن يقتصر على آسيا فقط. وذكرت الشركة أنها ستستثمر ما يصل إلى 500 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.