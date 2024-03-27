المصادقة على "قانون الجزيرة" للتصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة في الكنيست

صادقت لجنة الأمن الوطني في الكنيست على مشروع قانون "الجزيرة" اليوم الأربعاء قبل القراءة الثانية والثالثة، وذلك بعد أن أجبر رئيس الائتلاف أوفير كاتس أعضاء الكنيست المتمردين من الليكود والصهيونية الدينية الالتزام بضوابط الائتلاف الحكومي والتصويت على مشروع القانون.

وفي حال قدمت الحكومة الطلب على التصويت على القانون الذي لم توافق عليه المستشارة القضائية للحكومة جالي بهارا ميارا، فإنها ستكون موقعة من قبل السكرتير العام للحكومة يوسي فوكس. النقاشات مع ميارا مستمرة، ووفقا للتقديرات، فإنه بموجب أحداث سابقة، الحكومة ستطالب بمزيد من الوقت بغرض التمثيل المنفرد، لكن توجد مشكلة بتأجيل التصويت الى ما بعد 31 من آذار/مارس.

وينص مشروع القانون على أن وزير الاتصالات شلومو كارعي، بموافقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وموافقة الكابينيت أو الحكومة، يمكنه العمل ضد قناة أجنبية تضر بأمن الدولة. وستتم الموافقة على الإجراءات بموجب أوامر سيوقعها وزير الداخلية درعي، وستشمل، من بين أمور أخرى: إغلاق مكاتب القناة في إسرائيل، ومصادرة معدات البث، ومنع بث تقارير القناة، وإزالة القناة من شركات الكابلات والأقمار الصناعية. وحجب مواقعها الإلكترونية وغير ذلك الكثير.