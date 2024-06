بريطانيا: سيجارة إلكترونية تتسبب في ثقب في رئة مراهقة

صدم البريطاني، مارك بلايث، وهو يشاهد ابنته كايلا 17 عاماً تعاني نوبة صرع من الألم ليكتشف في المستشفى أن رئتها انفجرت بسبب السيجارة الإلكترونية، ووفق صحيفة "ميترو" Metro البريطانية، أبلغ الأطباء الأب أن ابنته خضعت لعملية لإنقاها، استمرت 5 ساعات ونصف، إزالة جزء من رئتها، بعد ثقب فيها بسبب تدخين مكثف للسيجارة الإلكترونية.

