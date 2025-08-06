وزير الصحة الأمريكي كينيدي يقرر وقف تمويل تطوير اللقاحات

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ألغى وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، روبرت إف. كينيدي الابن، يوم الثلاثاء، منحًا وعقودًا بقيمة تقارب 500 مليون دولار لتطوير لقاح mRNA. ويمثل هذا ضربةً أخرى لأبحاث هذه التقنية، بعد أن ألغت الوزارة في مايو الماضي عقدًا آخر بقيمة تقارب 600 مليون دولار مع شركة الأدوية موديرنا، كان يهدف إلى تطوير لقاح ضد إنفلونزا الطيور.

وتثير عمليات الإلغاء الجديدة قلق العديد من العلماء، الذين يرى الكثير منهم أن لقاحات mRNA هي الخيار الأفضل لحماية المواطنين الأميركيين أثناء الجائحة، خاصة بعد أن أثبتت هذه اللقاحات فعاليتها في القضاء على جائحة فيروس كورونا.

وفقًا للإعلان الرسمي الصادر عن وزارة الصحة، فإن عمليات الإلغاء تتعلق بـ 22 مشروعًا تديرها هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم (BARDA). وصرح ريك برايت، خبير الإنفلونزا الذي طُرد من منصبه كرئيس للهيئة في إدارة ترامب الأولى، ثم استقال لاحقًا من منصب أصغر احتجاجًا على ذلك: "تُضعف الهيئة قدرتنا على الاستجابة السريعة للتهديدات البيولوجية المستقبلية".

وأضاف: "نحن نُضعف خط دفاعنا الأمامي ضد مسببات الأمراض سريعة الانتشار، وهو فشل استراتيجي فادح سيُؤدي إلى خسائر في الأرواح في أوقات الأزمات"..

قال كريس ميكينز، الذي شغل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون التأهب للأوبئة في إدارة ترامب الأولى، إن توقف نشاط mRNA يُشكّل "ثغرة أمنية قومية". وشرح ميكينز حجته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: "تُشكّل هذه الأدوات رادعًا للدول الأخرى عن استخدام بعض التهديدات البيولوجية". وأضاف: "إن السرعة التي تُطوّر بها هذه التقنية قدرات دفاع بيولوجي جديدة تُمثّل رصيدًا استراتيجيًا للأمن القومي".

يُعتبر كينيدي شخصيةً معروفةً بمعارضتها للقاحات، وقبل شهرٍ تقريبًا، أقال جميع أعضاء اللجنة الاستشارية للقاحات في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة. وبرر الوزير قراره بالقول إن "اللجنة عانت من تضاربٍ مستمرٍّ في المصالح، وأصبحت مجرد ختمٍ على كل لقاح"