"حياته ألهمت الملايين": رحيل قائد مركبة الفضاء "أبولو 13" جيم لوفيل

توفي جيم لوفيل، رائد الفضاء الذي قاد مهمة أبولو 13 الفضائية، مساء الجمعة عن عمر يناهز 97 عامًا. كان لوفيل واحدًا من 24 شخصًا سافروا إلى القمر وعادوا منه، وأول ثلاثة فعلوا ذلك مرتين، مع أنه لم يهبط عليه بنفسه. شارك في أربع بعثات خارج الغلاف الجوي.

اشتهر لوفيل بتصريحه "هيوستن، لدينا مشكلة"، والذي بثه إلى مركز التحكم في تكساس عندما تم اكتشاف أن أحد خزانات الأكسجين في مركبة الفضاء أبولو كان تالفًا وأوشك على النفاد، بعد يومين تقريبًا من إطلاقها إلى الفضاء.

شارك في مهمة أبولو 8، أول مهمة مأهولة تصل إلى القمر، رغم أنها لم تهبط عليه. وكان بديلاً لنيل أرمسترونغ في مهمة أبولو 11، التي هبطت على القمر، ففقد بذلك فرصة أن يكون أول إنسان يمشي عليه. إضافةً إلى ذلك، شارك لوفيل أيضًا في مهمتي جيميني 7 وجيميني 12..

نعت وكالة ناسا أحد رواد فضاءها المخضرمين: "نعلن ببالغ الحزن والأسى رحيل جيم لوفيل، قائد أبولو 13، وخريج أربع مهمات فضائية. ألهمت حياته وعمله الملايين. وساهمت شجاعته تحت الضغط في تمهيد الطريق إلى القمر وما بعده - وهي رحلة لا تزال مستمرة حتى اليوم".