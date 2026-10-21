ماليزيا تحظر تطبيق "ويز" الإسرائيلي على موظفي الدولة.. ما السبب؟

السلطات في ماليزيا حظرت اليوم (الأربعاء) على موظفي الدولة استخدام تطبيق "ويز" بسبب أنه تم تطويره في إسرائيل، وذلك بحسب تقرير في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

مكتب رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، أوضح أن القرار جاء بسبب "مخاوف تتعلق بأمن المعلومات وجمع البيانات عن الماليزيين، لأن تطبيق Waze يخضع لقوانين دولة إسرائيل".

وصلت السلطات الماليزية إلى قرار مساء الأمس في إطار لجنة الأمن السيبراني الوطنية برئاسة رئيس الوزراء الماليزي، وهو قرار سارٍ بشكل فوري. وشجّع مكتب رئيس الوزراء السكان على استخدام التطبيق المحلي "TuJu" كبديل "أكثر أمانًا".