إشعال النيران: صراع إيلون موسك المستمر مع الحكومة البريطانية

لا شك أن شبكات التواصل الاجتماعي كانت جزءاً كبيراً من الاحتجاجات التي اندلعت في جميع أنحاء المملكة المتحدة بسبب مقتل الفتيات الثلاث في المملكة المتحدة، والتي انطلقت من معلومات كاذبة انتشرت حول هوية القاتل – وهو أنه مهاجر ومسلم. عندما ظهرت الحقيقة أنه ولد في بريطانيا لأبوين مهاجرين مسيحيين، كان الوقت قد فات بالفعل. كانت بريطانيا مشتعلة.

تحدث الاضطرابات العامة في المملكة المتحدة الآن على مستويين: المستوى المادي والإنترنت. على شبكة الإنترنت، تنظم الجماهير المظاهرات - وهناك يمكنك أيضًا ايجاد العديد من الدعوات للعنف ضد المجموعات السكانية المختلفة: المهاجرين والمسلمين والمتظاهرين اليمينيين واليهود.

ووفقا لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فإن الشخص المسؤول عن تأجيج النيران هو قطب التكنولوجيا إيلون ماسك، صاحب شبكة التواصل الاجتماعي X.

وفي الأسابيع الأخيرة، نشر ماسك مقاطع الفيديو والمشاركات على حسابه حول المظاهرات في جميع أنحاء المملكة، حتى أنه ادعى يوم الأحد الماضي أن "الحرب الأهلية أمر لا مفر منه". وبعد يوم واحد، رد ستارمر على بيان ماسك، قائلاً للصحفيين "إنه لا يوجد تبرير لكلماته"..

منذ ذلك الحين، دخل الاثنان في صراع علني، حيث وصف ماسك رئيس الوزراء بأنه "شخص من طبقتين" "two tier kier وانضم إلى الاتهامات بأن هناك مستويين مختلفين من الشرطة في بريطانيا - حيث يواجه المتظاهرون اليمينيون المزيد من العنف والقوة أكثر من ذلك. المتظاهرين اليساريين.

واستمرت الانتقادات عندما نشر رئيس الوزراء على حسابه على موقع X يوم الاثنين الماضي "لن نتسامح مع الهجمات على المساجد أو المجتمعات الإسلامية". ردًا على ذلك، رد " ماسك " قائلاً: "ألا ينبغي أن تقلق بشأن الهجمات على *أي مجتمعات*؟" ومضى ماسك في اتهام الحكومة البريطانية بتقييد حرية التعبير، مقارنًا سياسات الحكومة بسياسات الاتحاد السوفيتي.

الأمر المؤكد هو أن فضاء الإنترنت أصبح ساحة حقيقية للاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد: وهكذا، اتُهم رجل يبلغ من العمر 28 عامًا من ليدز، شمال إنجلترا، "باستخدام كلمات وسلوك تهديد يهدف إلى إثارة الكراهية العنصرية". بسبب منشورات نشرها على الفيسبوك - وأدين وحكم عليه بالسجن عشرين شهرا.