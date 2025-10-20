إذا شعرتم في الساعات الأخيرة وكأن كل موقع أو تطبيق ثاني لا يعمل – فأنتم لا تتخيلون. سجل صباح اليوم (الاثنين) خلل كبير في خدمات السحابة الخاصة بأمازون - AWS. من بين المواقع والتطبيقات التي تعطلت: أمازون بخدماتها المختلفة، سنابشات، روبلوكس، كانفا، فورتنايت وبوكيمون جو.

وفقًا لبيانات موقع Downdetector الذي يراقب نشاط المواقع والخدمات المختلفة حول العالم، تم تسجيل أكثر من 2000 بلاغ عن أعطال في الولايات المتحدة وحدها. في صفحة حالة الخدمة الخاصة بها، أفادت الشركة بأنها تلاحظ "معدلات أخطاء مرتفعة" وتأخيرات في "عدة خدمات AWS".

العطل أثر أيضًا على لعبة فورتنايت الشهيرة، حيث حاولوا هناك الشرح: "انقطاع الكهرباء الذي يؤثر على عدة خدمات في الإنترنت، يؤثر أيضًا على الدخول إلى فورتنايت. نحن نحقق في ذلك الآن، وسنقوم بتحديثكم بكل تطور."