ميتا حذفت مئات الآلاف من حسابات فيسبوك وإنستغرام في أستراليا

إن الثورة الرقمية في أستراليا تنتقل إلى المرحلة العملية، والنتائج مذهلة: فقد أعلنت شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، أنها قامت بإزالة أو تعليق أكثر من 544000 حساب لمستخدمين أستراليين..

تأتي الخطوة الاستثنائية كرد مباشر على القانون الجديد والصارم الذي دخل حيز التنفيذ في الدولة، والذي يحظر على الأطفال والمراهقين دون سن 16 سنة امتلاك حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفقاً للتقرير في DW، الحجب الجماعي هو المحاولة الأولى من عملاق التكنولوجيا لمواءمة نفسه مع التشريعات الأسترالية, التي تُعتبر من الأكثر صرامة في العالم الغربي فيما يتعلق بالأمان على الإنترنت.

القانون يحمّل منصات التواصل نفسها مسؤولية تطبيق قيود السن، وليس الأهل أو الأطفال، ويفرض غرامات بملايين الدولارات على الشركات التي تفشل في تنفيذ ذلك.

كيف يعمل ذلك؟

من أجل الامتثال لمتطلبات القانون، اضطرت "ميتا" وباقي شبكات التواصل الاجتماعي إلى دمج تقنيات جديدة للتحقق من العمر (Age Assurance). الحسابات التي تم تحديد أنها تعود لمستخدمين دون سن 16، أو الحسابات التي لم تتمكن من تقديم إثبات كافٍ للعمر، تم حظرها فوراً.

الحكومة في أستراليا، التي قادت هذه الخطوة تحت شعار الحفاظ على الصحة النفسية للمراهقين، رحبت بالإجراءات. ومع ذلك، ينتقد البعض هذه الخطوة بدعوى أنها تضر بخصوصية المستخدمين (الذين يُطلب منهم الآن التعريف عن أنفسهم بشكل أكثر عدوانية)، ويشيرون إلى أن العديد من المراهقين سيجدون طرقاً تقنية لتجاوز الحواجز، مثل استخدام الـVPN.

الخطوة في أستراليا تعتبر "تجربة عالمية". العديد من الدول، بما في ذلك إسرائيل، تدرس في الأشهر الأخيرة تنظيمًا مشابهًا لتحديد سن استخدام الهواتف الذكية والشبكات الاجتماعية.