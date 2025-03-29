"باع شركة X لنفسه": خطوة ماسك المثيرة للدهشة التي قد تغير قواعد اللعبة

بعد استحواذه على تويتر وتغيير اسمها وعلامتها التجارية وجعله X - أعلن ماسك عن خطوة جديدة من شأنها أن تغير قواعد اللعبة. حيث أعلن رجل الأعمال، أحد أغنى الأثرياء في العالم، أنه باع شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا) لشركة الذكاء الاصطناعي الخاصة به - xAI. سعر الصفقة الباهظة -- 33 مليار دولار.

https://x.com/i/web/status/1905731750275510312 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

من الممكن أن تثير خطوة ماسك الدهشة بالفعل، لكن هناك تفسيرًا لذلك. فهو بهذه الخطوة، يقوم ماسك بدق المسمار الأخير في نعش تويتر كشركة مستقلة ويحولها إلى ما يشبه محرك إنشاء المحتوى لتدريب أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة به.

أعلن ماسك " أن شركة xAI استحوذت على شركة X في صفقة أسهم. "تقدر المجموعة قيمة xAI بـ 80 مليار دولار وX بـ 33 مليار دولار (45 مليار دولار أقل 12 مليار دولار من الديون)" وزعم ماسك كذلك أنه "منذ إنشائها قبل عامين، أصبحت XAI بسرعة لواحدة من مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة في العالم: بناء النماذج ومراكز البيانات بسرعة وحجم غير مسبوقين".

وأضاف: "X هي الساحة الرقمية التي يتجه إليها أكثر من 600 مليون مستخدم نشط للعثور على مصدر الحقيقة في الوقت الفعلي". "في العامين الماضيين، أصبحت واحدة من أكثر الشركات كفاءة في العالم، مما يجعلها في وضع يمكنها من تحقيق نمو مستقبلي مستدام. إن مستقبل xAI وX متشابك."

يزيد مبلغ البيع بمقدار مليار دولار عن المبلغ الذي جندته X من رأس المال في وقت سابق من هذا الشهر. ومع ذلك، نلاحظ أن المبلغ أقل بكثير من السعر الذي اشترى به ماسك الشركة من سوق الأوراق المالية في عام 2022 - 44 مليار دولار.

قد يرى البعض أيضًا بأن خطوة " ماسك " كانت تهدف في الواقع إلى إنقاذ نفسه من الفشل العام المدوي لشركة X وخسائرها الكبيرة، على الرغم من تغيير الاسم والعلامة التجارية. وطريقته في القيام بذلك، كما ذكرنا سابقًا، هي استخدام الذكاء الاصطناعي لصالحه.