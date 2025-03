"باع شركة X لنفسه": خطوة ماسك المثيرة للدهشة التي قد تغير قواعد اللعبة

بعد استحواذه على تويتر وتغيير اسمها وعلامتها التجارية وجعله X - أعلن ماسك عن خطوة جديدة من شأنها أن تغير قواعد اللعبة. حيث أعلن رجل الأعمال، أحد أغنى الأثرياء في العالم، أنه باع شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا) لشركة الذكاء الاصطناعي الخاصة به - xAI. سعر الصفقة الباهظة -- 33 مليار دولار.

