"كفالة بملايين الدولارات ومنع مغادرة فرنسا": تقديم لائحة اتهام بحق مؤسس تلغرام

قدمت الأربعاء لائحة اتهام ضد بافيل دوروف، مؤسس تطبيق المراسلة الفورية تلغرام، الذي اعتقل الأسبوع الماضي لدى وصوله إلى البلاد. ووجهت له السلطات الفرنسية عددا كبيرا من التهم، تتعلق بما عرفت بـ"نشاط غير قانوني يتم داخل التطبيق"، فيما يجري في الوقت نفسه تحقيق ضده للاشتباه في ارتكابه أعمال عنف خطيرة ضد أحد أبنائه. في فرنسا. كما يجري تحقيق مزدوج ضد شقيقه نيكولاي بنفس التهم.

وإلى جانب لائحة الاتهام، مُنع من مغادرة أراضي البلاد، وطُلب منه دفع كفالة قدرها خمسة ملايين يورو. ومع ذلك، تم إطلاق سراحه من الحجز – ولكن طلب منه الحضور إلى مركز الشرطة مرتين في الأسبوع. ويشار إلى أن هذه خطوة نادرة وغير عادية، حيث تفرض سلطات الدولة المسؤولية الشخصية على مسؤول تنفيذي في شركة تكنولوجيا كبيرة، بسبب سلوك المستخدمين وأفعالهم.

وتم الاعتقال مساء السبت، وبعد أيام قليلة نشرت الشركة أول بيان حول الموضوع وقالت بمنشور عبر منصبة اكس "نحن نلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية. وتلبي مراقبة المحتوى لدينا المعايير المقبولة في الصناعة وتتحسن باستمرار. ومن السخف الادعاء بأن المنصة أو مالكيها مسؤولون عن إساءة استخدامها. ما يقرب من مليار مستخدم حول العالم يستخدمون Telegram كوسيلة اتصال ومصدرًا للمعلومات الحيوية، وليس لدى دوروف ما يخفيه وهو يزور أوروبا كثيرًا".

على مر السنين، أصبح Telegram مصدرًا مهمًا للمعلومات في العديد من الأحداث - بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، وعلى الرغم من أنه غير مشفر افتراضيًا، إلا أن الكثيرين ينظرون إلى التطبيق على أنه بديل خاص وخال من الرقابة لشبكات التواصل الاجتماعي الأخرى.