ما قصة العلاج الجديد لجفاف العين الذي اعتمدته الإمارات كواحدة من أولى دول العالم؟

أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اعتماد علاج “مايبو” (MIEBO) المخصص لعلاج علامات وأعراض مرض جفاف العين، والذي تطوره شركة Bausch + Lomb، في خطوة تعزز وصول المرضى في دولة الإمارات إلى أحدث الابتكارات الدوائية في مجال صحة العيون.

ويحتوي الدواء على المادة الفعالة “بيرفلوروهكسيلوكتان” (Perfluorohexyloctane)، ويُعد أول قطرة طبية تستهدف تبخر الدموع بشكل مباشر، وهو أحد الأسباب الرئيسية المرتبطة بمرض جفاف العين، حيث يساهم في تحسين استقرار الغشاء الدمعي والتخفيف من الأعراض المصاحبة للحالة.

وبحسب المؤسسة، أصبحت الإمارات ثالث دولة على مستوى العالم تعتمد استخدام العلاج، في إطار توجهها لتسريع إتاحة العلاجات والتقنيات الطبية الحديثة، وتعزيز كفاءة المنظومة الدوائية وفق المعايير العالمية.

وجاء اعتماد الدواء استنادًا إلى نتائج دراستين سريريتين رئيسيتين هما “GOBI” و“MOJAVE”، شملتا أكثر من 1200 مريض، وأظهرتا تحسنًا ملحوظًا في علامات وأعراض جفاف العين خلال فترة العلاج.

ويُعد جفاف العين من الحالات الصحية الشائعة عالميًا، إذ يؤثر على الراحة البصرية وجودة الحياة لدى ملايين الأشخاص، ما يزيد من أهمية توفير علاجات مبتكرة تستهدف الأسباب الأساسية للحالة بدل الاكتفاء بتخفيف الأعراض مؤقتًا.