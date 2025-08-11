القمر الصناعي الإسرائيلي "درور 1" يدخل مداره في الفضاء

قد يعجبك أيضًا -

دخل قمر الاتصالات الإسرائيلي "درور 1" التابع لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية بنجاح مدارًا ثابتًا على ارتفاع حوالي 36,000 كيلومتر، وبدأ مهمته، وذلك بعد حوالي شهر من إطلاقه. وأفادت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية أن القمر أرسل صورًا تشير إلى النشر السليم للألواح الشمسية، ونشر هوائيات الاتصالات، وتفعيل المحرك الرئيسي الذي وضعه في المدار.

وأُطلق القمر في 13 يوليو تموز باستخدام صاروخ سبيس إكس فالكون 9 من قاعدة كيب كانافيرال في الولايات المتحدة. وبعد الإطلاق، تم استلام بيانات السلامة الأولية، وأكمل مهندسو شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية لاحقًا سلسلة من الاختبارات والمناورات التي أوصلته إلى الارتفاع والمدار الدقيقين، تحت قيادة محطة التحكم في إسرائيل.

ويُعتبر "درور 1" أحد أكثر أقمار الاتصالات تطورًا في العالم، بفضل قدراته المبتكرة ومرونة تشغيله المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الاتصالات الإسرائيلية في السنوات القادمة. المدير العام لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، بوعاز ليفي، إلى أن هذا: "يمثل إنجازًا هامًا في رحلة إسرائيل نحو الاستقلال في مجال الفضاء"، على حد وصفه.