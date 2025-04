إختراق علمي هائل: إعادة "الذئاب الرهيبة" المنقرضة والتي ظهرت في مسلسل صراع العروش الى العالم

العودة إلى الحياة: نجحت شركة أميركية للتكنولوجيا الحيوية في إنتاج ثلاثة جراء ذئاب من نوع "الذئب الرهيب" الذي انقرض منذ حوالي 12.5 ألف عام، حسبما زعم اليوم (الاثنين). هذه هي المرة الأولى في العالم التي يتم فيها إعادة حيوان منقرض إلى العالم. كانت الذئاب الرهيبة مصدر إلهام ذئاب عائلة ستارك الرهيبة في مسلسل صراع العروش.

استخدمت شركة Colossal Biosciences، ومقرها دالاس، تقنية الاستنساخ وتحرير الجينات لتعديل جينات الذئب الرمادي، وهو أقرب قريب حي للذئب ما قبل التاريخ. والنتيجة هي في الأساس نوع هجين يشبه سلفه المنقرض في المظهر.

"قام فريقنا بأخذ الحمض النووي من سن يبلغ عمره 13 ألف عام وجمجمة عمرها 72 ألف عام، وتمكنوا من اعادة جراء ذئاب صحتها سليمة." تعيش الذئاب الثلاثة في موقع مساحته فدانان في مكان سري محاط بسياج بارتفاع 3 أمتار، حيث يتم مراقبتها من قبل أفراد الأمن وطائرات بدون طيار وكاميرات حية. وقالت شركة كولوسال إن المنشأة حصلت على موافقة الجمعية الأمريكية للرفق بالحيوان وتم تسجيلها بشكل صحيح لدى وزارة الزراعة.

كان الذئب المنقرض، Aenocyon dirus، حيوانًا مفترسًا جاب أمريكا الشمالية ذات يوم. كانت هذه الذئاب أكبر حجماً من الذئاب الرمادية. وقالت الشركة "كان لديهم رأس أوسع قليلاً، وفراء أكثر سمكًا وأخف وزناً وفك أقوى". منذ عام 2021، من المعروف أن شركة Colossal تدير مشاريع لإحياء الماموث والدودو والذئب التسماني، ولكن لم تكن هناك منشورات سابقة تتعلق بعملها على الذئاب الرهيبة.

