دراسة تحليلية: فيضانات الإمارات وسلطنة عُمَان مرتبطة بالاحتباس الحراري والتوسع الحضري

ووجد فريق مكون من 21 عالما وباحثا يعملون مع "مبادرة إسناد الطقس العالمية" أن تغير المناخ جعل أحداث هطول الأمطار الغزيرة في الإمارات وسلطنة عُمَان والتي تهطل عادة خلال سنوات ظاهرة النينيو- أكثر كثافة بنسبة تتراوح بين 10 و40 في المئة مما كانت ستكون عليه دون الاحتباس الحراري الذي يسببه الإنسان.

https://twitter.com/i/web/status/1757126654164394482