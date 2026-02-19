الآن يغني أيضًا: ميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة التي يجب عليكم تجربتها

الذكاء الاصطناعي يؤثر اليوم على معظم مجالات حياتنا. الآن، يتوسع أيضًا إلى مجال الموسيقى - حيث أن ميزة جديدة كشفت عنها غوغل في Gemini تتحول فعليًا إلى الملحن الشخصي للمستخدم. الحديث هنا عن Lyria 3، وهو نموذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً لإنشاء الموسيقى.

النموذج الجديد يُطلَق حاليًا بالإنجليزية وبعدد من اللغات الإضافية، ومتاح بالعربية بنسخة تجريبية. يتيح للمستخدمين تحويل أي نص، صورة أو فيديو إلى مقطوعة موسيقية أصلية تتضمن كلمات ولحن، خلال ثوانٍ.

كيف يفعلون ذلك؟

نختار نوعًا موسيقيًا ونذكر تفاصيل مثل المزاج، ذكرى، نكتة داخلية أو أي شيء آخر يخطر ببالكم (مثلاً: "أغنية بوب نوستالجية عن كُفَتِة أمي").

يمكن إرفاق صورة أو مقطع فيديو – وسيستخدم Gemini محتواها لتأليف موسيقى تناسبهم. على سبيل المثال: "استخدم الصور المرفقة لإنشاء مقطع موسيقي عن كلبي الذي يحب اللعب بالرمل على الشاطئ".