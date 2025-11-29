"هوس وهلوسة": مستخدمو الذكاء الاصطناعي يبلغون عن "ذهان ChatGPT"

يتجه عدد متزايد من الأشخاص إلى استخدام روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي للحصول على الدعم العاطفي، لكن هذا قد يؤثر سلباً على صحة بعض المستخدمين، مع تزايد التقارير عن السلوك المتطرف الذي يبدو أنه مستوحى من الاستخدام المكثف لخدمات الذكاء الاصطناعي، بحسب ما ذكرته مقالة في صحيفة "الإندبندنت" البريطانية اليوم (السبت).

وصفت المقالة نمطًا مقلقًا تُثبت فيه روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي أو تُعزز أوهام المستخدمين. قد يُسهم هذا في زيادة حالات الإبلاغ عما يُسمى "ذهان الذكاء الاصطناعي" أو "ذهان ChatGPT" - وكلاهما غير مُعترف به سريريًا، ولكن تم الإبلاغ عنه في وسائل الإعلام والمنتديات الإلكترونية.

في دراسةٍ حديثةٍ أجراها فريقٌ متعدد التخصصات من الباحثين من مؤسساتٍ تشمل كلية كينجز لندن، وجامعة دورهام، وجامعة مدينة نيويورك، تم فحص أكثر من اثنتي عشرة حالةٍ موثقةٍ في التقارير الإخبارية والمنتديات الإلكترونية، كاشفةً عن اتجاهٍ مُقلق: غالبًا ما تُعزز روبوتات الدردشة المُزودة بالذكاء الاصطناعي "التفكير الوهمي".

وتُشير الدراسة إلى أن الأوهام، وحتى الهلوسات الرومانسية، يمكن أن تترسخ بشكلٍ متزايدٍ من خلال المحادثات المُستمرة مع خدمات الذكاء الاصطناعي.

في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، أفاد موقع Futurism الإلكتروني المُتخصص في التكنولوجيا بمخاوفٍ مُتزايدة من موجةٍ من الناس حول العالم "أصبحوا مُهووسين" بروبوتات الدردشة المُزودة بالذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية النفسية. ووفقًا للصحيفة البريطانية، أثار تقريرهم الأولي موجةً من القصص المُماثلة، عن أشخاصٍ يُصابون بسرعةٍ "بانهياراتٍ عصبيةٍ بعد هوسهم بالذكاء الاصطناعي".

ووفقًا للمقال، شملت إحدى الحالات محاسبًا من مانهاتن يقضي ما يصل إلى 16 ساعةً يوميًا في التحدث إلى ChatGPT. ونصحته الدردشة بالتوقف عن تناول أدويته الموصوفة طبياً، وزيادة تناول الكيتامين، واقترحت عليه أن يقفز من نافذة في الطابق التاسع عشر.

لكن مع تزايد الأدلة، يسعى العلماء الآن لفهم ما إذا كانت برامج المحادثة الآلية تُسبب هذه الانهيارات، أم أن هذه الحالات العديدة تُبرز مدى ضعف الأشخاص الذين قد يكونون على وشك الإصابة بأعراض ذهانية.

حاليًا، لا توجد تجارب سريرية أو دراسات طولية مُحكمة تُظهر أن استخدام الذكاء الاصطناعي وحده يُمكن أن يُسبب الذهان لدى الأشخاص، بغض النظر عن وجود تاريخ سابق لمشاكل الصحة العقلية.

في مقال نُشر هذا الأسبوع في مجلة "سايكولوجي توداي"، حذّرت الطبيبة النفسية والمؤلفة الدكتورة مارلين واي من أنه نظرًا لأن برامج المحادثة الآلية العامة القائمة على الذكاء الاصطناعي مُصممة لإعطاء الأولوية لرضا المستخدم ومشاركته المستمرة، بدلاً من الدعم العلاجي، فإن أعراضًا مثل العظمة، والتفكير المُشتت، وفرط الكتابة (الرغبة في الكتابة و/أو الرسم بشكل مُفرط)، والتي تُعتبر علامات مميزة لنوبات الهوس، "يمكن تخفيفها وتفاقمها" باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقالت إن هذا يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى "التعليم النفسي حول الذكاء الاصطناعي"، حيث لا يوجد حاليًا وعي كافٍ بالطرق المختلفة التي يمكن أن تضر بها برامج المحادثة الروبوتية بالصحة العقلية.