السادسة عالميا: إسرائيلية تخضع لعملية نادرة لتحويل مسار الرحم - وتنجب طفلًا سليمًا

قد يعجبك أيضًا -

إنجاز طبي نادر في إسرائيل: امرأة خضعت لجراحة تحويل مسار الرحم - للحفاظ على خصوبتها قبل الخضوع للعلاج الإشعاعي - حملت وأنجبت طفلاً سليماً. هذه أول ولادة من نوعها في إسرائيل، والسادسة فقط في العالم لامرأة خضعت لهذا الإجراء الطبي الرائد.

أُجريت العملية الجراحية في مستشفى بيلينسون، وسط إسرائيل، على يد البروفيسور رام إيتان، مدير وحدة الأورام النسائية في مستشفى النساء. وفي ختام استثنائي للحلقة، رافق البروفيسور إيتان المرأة (أ)، وهي في الثلاثينيات من عمرها، إلى غرفة الولادة، وأجرى لها عملية قيصرية.

شُخِّصت إصابة (أ) بسرطان القولون قبل عدة سنوات، وبسبب حاجتها إلى علاجات إشعاعية تُدمِّر بطانة الرحم وتُقلِّل بشدة من فرص الحمل، قررت الخضوع للإجراء الطبي المُبتكر: إزالة الرحم والمبيضين من مكانهما في الحوض ونقلهما إلى التجويف البطني العلوي، فوق السرة. بعد العلاج الإشعاعي، أُعيد الرحم إلى مكانه، واستطاعت المرأة الحمل بشكل طبيعي.

يقول البروفيسور إيتان: "هذه حالة نادرة وملهمة. لقد بذلنا قصارى جهدنا في الطب. عندما رأينا هذه التقنية لأول مرة في البرازيل، لم نكن نعتقد أن الرحم سيتحمل هذا التحول - ويكون قادرًا على الحفاظ على الحمل. إن ولادة طفل سليم أمر مثير للاهتمام ويشهد على الإمكانات الهائلة للطب الحديث.

تم اختراع هذه العملية، المسماة "تحويل الرحم"، في البرازيل، ولم تُجرَ حتى الآن إلا على حوالي 18 امرأة حول العالم. وقد أُجريت عمليتان من هذا النوع في إسرائيل، كلتاهما في بيلينسون. أُجريت عملية أ. باستخدام نهج روبوتي، بدقة عالية في معالجة الأنسجة الحساسة للرحم والمبيضين.

ووفقًا للفريق الطبي، يُعد هذا إنجازًا كبيرًا للشابات المصابات بسرطان الحوض، واللواتي اضطررن حتى الآن إلى التخلي عن إمكانية الحمل - أو الاكتفاء بتجميد البويضات فقط.