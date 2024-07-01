هل سنتوجه قريبا لتلقي العلاج النفسي لدى الروبوتات؟ اختراع إسرائيلي قد يحقق ذلك

هل سنتوجه قريبا للعلاج النفسي لدى الروبوتات؟ أعلن اليوم الاثنين عن تطبيق جديد باسم "ليف" والذي سيحاكي طبيبا نفسيا. ليف، نظام يستند على الذكاء الاصطناعي، وهي ثمرة تطوير إسرائيلية- تعاون بين مستشفى شيبا وشركة ميكروسوفت.

وقال مستشفى شيبا: "بدلاً من الانتظار في الطابور لفترة طويلة حتى يتمكن الطبيب النفسي من وضع خطة علاجية، يقوم النظام بتقصير العملية وهو مصمم لتوفير استجابة طبية لعدد أكبر من الأشخاص".

وقد تم زرع خوارزميات في النظام من المفترض أنها تحاكي الطبيب النفسي البشري، وهي مبرمجة للتعبير عن الرحمة، التعاطف والمشاعر. هذا بدءًا من نبرة صوتها وحتى الأسئلة والأجوبة التي تقدمها للمريض. وفي نهاية الاجتماع، ستصدر ليف تشخيصًا منظمًا، والذي من المفترض أن يشخص حالة المريض.

وبسبب النقص بالقوة العاملة في المجال- وارتفاع الحاجة الى التشخيص والعلاج العاطفي، بعد الحرب في غزة- بدأوا في شيبا وميكروسوفت بدأوا العمل على المشروع منذ بداية الحرب.