هل تراجعت "الطاقة المظلمة ؟ دراسة جديدة يمكن أن تحدث "ثورة" بفهمنا عن الكون

كشف بحث جديد من جامعة يون-سي في كوريا الجنوبية عن نتائج قد تُحدث ثورة في فهمنا للكون. ولأول مرة منذ ربع قرن، يشير الباحثون إلى احتمال دراماتيكي: أن توسع الكون ليس متسارعًا كما كان يُعتقد، وربما دخل بالفعل مرحلة التباطؤ.

الدراسة، التي نُشرت في مجلة Monthly Notices of the Royal Astronomical Society، وُصفت من قبل خبراء بأنها "واحدة من أكثر الدراسات إثارة في علم الفلك الحديث".

منذ أواخر التسعينيات، اعتقد العلماء أن الكون يتوسع بوتيرة متسارعة بفضل قوة غامضة تُعرف بـ"الطاقة المظلمة"، وهو الاكتشاف الذي منح قادته جائزة نوبل في الفيزياء عام 2011.

لكن فريق الباحثين الكوري بقيادة البروفيسور يونغ-ووك لي، قدم بيانات تشير إلى أن الكون قد بدأ بالفعل في التباطؤ، وأن الطاقة المظلمة تتغير مع الزمن بسرعة أكبر مما كان يُقدر سابقًا.

إذا تأكدت النتائج، فإنها قد تُعيد النظر في أسس البحث العلمي التي صمدت لنحو ثلاثة عقود، وتثير التساؤل حول مستقبل الطاقة المظلمة: هل هي قوة متغيرة وضعيفة بدلًا من كونها قوة ثابتة تدفع الكون للتوسع بلا توقف؟

وعلق الفيزيائي الأمريكي آدم ريس، الحائز على جائزة نوبل عام 2011، بالقول: "إذا كان الكون قد دخل فعلاً مرحلة التباطؤ، فنحن أمام تحدٍ غير مسبوق في علم الكونيات الحديث".